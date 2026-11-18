۲۷ آبان سالروز درگذشت بانویی است از دیار همدان که همه سال‌های عمرش را در خدمت به اسلام و انقلاب گذراند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، خانم مرضیه حدیدچی معروف به دباغ، بانویی انقلابی که نمونه‌ای از یک زن مسلمان تاثیرگذار در جامعه است.

خانم دباغ ۲۱ خرداد سال ۱۳۱۸ در یکی از محله‌های قدیمی همدان به دنیا آمد. او از سن ۳۳ سالگی وارد فعالیت‌های مبارزاتی پیش از انقلاب شد و در این راه مورد شکنجه‌های سخت ساواک قرار گرفت.

او پس از انقلاب هم در عرصه‌های اجتماعی فعالیت‌های گسترده داشت و ۳ دوره نمایندگی مجلس از مهمترین عنوان‌های او پس از انقلاب بود.

خانم دباغ ۲۷ آبان ۱۳۹۵ از دنیا رفت و در جوار آرامگاه امام خمینی (ره) آرام گرفت.