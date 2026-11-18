رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش، تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی حفاظت محیط‌زیست استان تهران، گفت: انتشار فیلمی از ورود یک گراز به محوطه بیمارستان شهید لواسانی تهران، بار دیگر موضوع تردد حیات‌وحش در محدوده‌های مسکونی و درمانی مجاور زیستگاه‌های طبیعی را مطرح کرد، این اتفاق مسبوق به سابقه است و تکرار آن موجب ترس و نگرانی مراجعه کنندگان و کارکنان بیمارستان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد کرمی، درباره انتشار فیلم ورود یک گراز به محوطه بیمارستان شهید لواسانی گفت: این محدوده در کنار زیستگاه گونه‌هایی مانند گراز و سایر جانوران وحشی قرار دارد و به همین دلیل ورود حیات‌وحش به اطراف بیمارستان دور از انتظار نیست.

کرمی با بیان اینکه برخی قسمت‌های فنس‌کشی بیمارستان باز است، گفت: در بازدیدهای انجام‌شده مشخص شد که بعضی از قسمت‌های حصار محوطه باز است و حیوانات می‌توانند از این مسیرها وارد محدوده بیمارستان شوند یا از آن خارج شوند. به همین دلیل به مسئولان بیمارستان اعلام کرده‌ایم که باید محوطه را به‌طور کامل و اصولی محصور کنند تا امکان ورود حیوانات وجود نداشته باشد.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش محیط زیست استان تهران، مدیریت پسماند را یکی دیگر از دلایل حضور گرازها در محوطه بیمارستان دانست و تصریح کرد: این حیوانات بیشتر به علت دسترسی آسان به غذا وارد چنین محدوده‌هایی می‌شوند. بیمارستان به علت داشتن آشپزخانه و رستوران، پسماند غذایی تولید می‌کند و باید این پسماندها به‌درستی مدیریت و در ظروف دربسته نگهداری شوند.

او ادامه داد: موضوع دیگر غذادهی به حیوانات است. گاهی برخی از کارکنان بیمارستان یا افرادی که به‌عنوان همراه و عیادت‌کننده به آنجا مراجعه می‌کنند، به حیات‌وحش غذا می‌دهند. این اقدام غیرکارشناسی است و باعث جذب حیوانات به این محدوده می‌شود.

کرمی با تأکید بر اینکه غذادهی و دسترسی آسان به پسماند باعث عادت کردن حیوانات به حضور در این محدوده شده است، گفت: وقتی گرازها غذای آماده و در دسترس پیدا می‌کنند، دیگر نیازی به جست‌وجوی غذا در زیستگاه ندارند. حتی به مرور زمان به ساعات مشخصی برای حضور عادت می‌کنند. برای مثال، ممکن است در ساعات ابتدایی صبح یا غروب که پسماندهای آشپزخانه بیرون گذاشته می‌شود یا افرادی به آنها غذا می‌دهند، به محوطه مراجعه کنند.

او بیان کرد: چند مرحله با کمک برخی همیاران محیط زیست، تعدادی از این حیوانات را از محوطه خارج و در فاصله دورتری از بیمارستان و در زیستگاه طبیعی خود رها کرده‌ایم، اما تا زمانی که بیمارستان محصور نشود و منابع غذایی در دسترس حیوانات قرار داشته باشد، این اتفاق دوباره تکرار خواهد شد.

کرمی در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت نظارت محیط‌بانان بر جلوگیری از ورود گرازها به بیمارستان خاطرنشان کرد: بیمارستان در مجاورت زیستگاه این حیوانات ساخته شده و نمی‌توان انتظار داشت که حیات‌وحش از زیستگاه خود خارج نشود.