کارشناس هواشناسی ایلام از افزایش ابر و احتمال بارش‌های خفیف و پراکنده در برخی مناطق استان طی فردا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احسان احمدی‌نژاد» کارشناس هواشناسی، با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی گفت: تا حدود یک هفته آینده بارندگی مؤثر و چشمگیری در استان پیش‌بینی نمی‌شود، اما فردا با عبور سامانه‌ای ضعیف و کم‌دامنه، شاهد افزایش ابر در آسمان استان خواهیم بود.

وی افزود: در برخی مناطق احتمال بارش‌های خفیف و پراکنده همراه با وزش باد وجود دارد.

احمدی‌نژاد درباره وضعیت دمایی استان نیز گفت: تا پایان هفته نوسانات محسوس دما نخواهیم داشت، اما اوایل هفته آینده دما یک تا ۲ درجه افزایش نسبی پیدا می‌کند و در مجموع دمای استان بالاتر از حد معمول خواهد بود.