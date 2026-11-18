معاون صنایع عمومی وزیر صمت از فعالیت بیش از ۸۵ درصد واحد‌های صنعتی کشور خبر داد و گفت: حمایت از واحد‌های تولیدی و تقویت توان صادراتی آنها در اولویت برنامه‌های وزارت صمت قرار دارد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، رضا انصاری امروز چهارشنبه (۲۷ آبان ۱۴۰۵) در حاشیه بیست‌ونهمین آیین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استانی و ملی در جمع خبرنگاران، با اشاره به وضعیت فعالیت واحد‌های صنعتی کشور گفت: براساس آمار پروانه‌های بهره‌برداری، بیش از ۸۵ درصد واحد‌های صنعتی فعال هستند و حدود ۱۴ درصد نیز با مشکلاتی در حوزه تولید روبه‌رو هستند.

او با بیان اینکه حمایت از تولیدکنندگان و ارتقای صادرات از سیاست‌های اصلی دولت چهاردهم است، افزود: در همین راستا، وزارت صمت مجموعه‌ای از تسهیلات و سیاست‌های حمایتی را برای تقویت تولید و صادرات در نظر گرفته است.

انصاری ادامه داد: امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات کالا‌های مورد نیاز تولیدکنندگان در بیش از سه هزار ردیف تعرفه‌ای فراهم شده است تا واحد‌های صنعتی بتوانند مواد و اقلام مورد نیاز خود را تأمین کنند.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت با اشاره به سیاست‌های حمایتی در حوزه تخصیص ارز و تسهیلات گفت: صادرکنندگانی که توان صادراتی بیشتری دارند و همچنین واحد‌هایی که ظرفیت افزایش صادرات دارند، در اولویت حمایت قرار می‌گیرند.

او افزایش تاب‌آوری واحد‌های تولیدی را از دیگر برنامه‌های وزارت صمت دانست و افزود: بنگاه‌هایی که در شرایط جنگی برای تأمین کالا‌های معیشت‌محور و نهاده‌های مورد نیاز کشور فعالیت می‌کنند، از حمایت‌های این وزارتخانه برخوردار می‌شوند.

انصاری تأمین نهاده‌های تولید و سوخت مورد نیاز صنایع را از محور‌های این حمایت‌ها برشمرد و گفت: کاهش موانع تولید و صادرات با هدف تقویت توان صادراتی کشور در بخش‌های مختلف دنبال می‌شود.

او همچنین با اشاره به موانع قانونی و مقرراتی پیش‌روی صادرکنندگان افزود: اصلاح ضوابط محدودکننده و رفع مشکلات صادراتی در دستور کار وزارت صمت قرار دارد و برای حل مسائلی مانند محدودیت ظرفیت صادراتی کارت‌های بازرگانی، رایزنی با مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی انجام می‌شود.