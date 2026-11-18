به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نقی شهابی‌مجد با اشاره به روند اجرای برنامه ذخایر استراتژیک دارو و تجهیزات پزشکی اظهار کرد: سازمان غذا و دارو از ابتدای اجرای این برنامه نسبت به برخی ابعاد فرآیند ملاحظاتی داشت، اما با توجه به مصوبات دولت و تخصیص منابع مالی به سازمان، مسئولیت انجام خرید و تأمین ذخایر استراتژیک بر عهده سازمان قرار گرفت.

وی افزود: این مأموریت در شرایطی اجرا شد که سازمان با فشار‌های قابل توجه مالی، اجرایی و قراردادی مواجه بود و همکاران بخش‌های مختلف، به‌ویژه حوزه‌های دارو، تجهیزات پزشکی و مالی، تلاش گسترده‌ای برای پیشبرد آن انجام دادند.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو با بیان اینکه ممکن است امروز نسبت به برخی مراحل اجرای این برنامه نقد‌هایی مطرح باشد، تصریح کرد: با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و فشار‌های موجود در زمان اجرای مأموریت، اقدامات انجام‌شده در مجموع بهترین راهکار ممکن برای پیشبرد این برنامه بود.

شهابی‌مجد درباره میزان خرید‌های انجام‌شده در قالب ذخایر استراتژیک گفت: از مجموع ۳۵۰ میلیون دلار منابع ارزی پیش‌بینی‌شده برای این بخش، حدود ۲۷۰ میلیون دلار به مرحله تحویل رسیده است. همچنین از مجموع ۲۴ هزار میلیارد تومان منابع ریالی، تاکنون حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان تحویل شده و مابقی نیز در قالب قرارداد‌های منعقدشده قرار دارد.

وی ادامه داد: بخشی از قرارداد‌های باقی‌مانده با اختلافات قراردادی و موضوعات مرتبط با قیمت مواجه است که پیگیری‌های لازم برای تعیین تکلیف آنها در جریان قرار دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو با اشاره به برخی مکاتبات و ایراد‌های مطرح‌شده درباره فرآیند خرید ذخایر استراتژیک خاطرنشان کرد: در شرایطی که دولت منابعی را به سازمان اختصاص داده و سازمان نیز مکلف به انجام خرید شده است، ضروری است در ارزیابی عملکرد این برنامه، علاوه بر بررسی ایرادها، واقعیت‌های اجرایی، محدودیت‌ها و فشار‌های موجود در زمان انجام این مأموریت نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: اجرای برنامه ذخایر استراتژیک دارو و تجهیزات پزشکی با هدف تأمین ذخایر مورد نیاز کشور و در چارچوب تکالیف و منابع اختصاص‌یافته دنبال شده است.

شهابی‌مجد در ادامه افزود: در اجرای این مأموریت، سازمان غذا و دارو با فشار‌های قابل توجه مالی، اجرایی و قراردادی مواجه بود. با وجود ملاحظات اولیه درباره برخی ابعاد فرآیند، مصوبات دولت و تخصیص منابع، سازمان را مکلف به انجام خرید و تأمین ذخایر راهبردی کرد. همکاران بخش‌های مختلف، به‌ویژه حوزه‌های دارو، تجهیزات پزشکی و مالی، تلاش گسترده‌ای برای پیشبرد این مأموریت انجام دادند و اقدامات صورت‌گرفته با توجه به محدودیت‌ها و فشار‌های آن مقطع، در مجموع بهترین راهکار ممکن برای پیشبرد کار بود.

وی در خصوص اعلام تأمین‌نشدن یا تأمین ناقص ۸۱۹ قلم از مجموع یک‌هزار و ۹۱ قلم نیز برای ارزیابی دقیق، تفکیک وضعیت اقلام ضروری است افزود: باید مشخص شود چه تعداد از اقلام اساساً تأمین نشده و چه تعداد به‌صورت ناقص تحویل شده‌اند؛ میزان کسری هر قلم از نظر تعداد و ارزش چقدر بوده، مهلت قرارداد‌های مربوطه در زمان ارزیابی به پایان رسیده یا همچنان در جریان بوده و تاریخ مبنای محاسبه موجودی و تحویل چه زمانی است. همچنین وضعیت تولید و موجودی این اقلام در شبکه تأمین و توزیع باید مشخص شود تا امکان قضاوت دقیق درباره میزان تحقق تعهدات فراهم باشد.

به گفته نقی شهابی نکته مهم دیگر، تفاوت میان تحقق ذخیره شش‌ماهه و دسترسی به اقلام در شبکه تأمین و توزیع کشور است. ممکن است موجودی یک قلم به سطح ذخیره هدف‌گذاری‌شده نرسیده باشد، اما تولید آن استمرار داشته و از طریق شبکه توزیع در دسترس مراکز درمانی و بیماران قرار گرفته باشد. بنابراین، نرسیدن موجودی یک قلم به سطح ذخیره هدف‌گذاری‌شده، لزوماً به معنای نبود آن در بازار یا اختلال در دسترسی بیماران نیست و این دو شاخص باید به‌صورت مستقل ارزیابی شوند.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو نصریح کرد: فرآیند تأمین اقلام سلامت‌محور به عوامل متعددی از جمله تأمین مواد اولیه، انتقال ارز، پرداخت به تولیدکنندگان و فروشندگان خارجی، ظرفیت تولید، واردات، حمل‌ونقل و تشریفات گمرکی وابسته است. در این زنجیره، دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت بهداشت، بانک مرکزی، مجموعه‌های تخصیص‌دهنده ارز، گمرک و شرکت‌های تولیدی و وارداتی نقش دارند. از این رو، ارزیابی عملکرد هر بخش باید متناسب با اختیارات، مسئولیت‌ها و میزان دسترسی آن به منابع و امکانات انجام شود.

وی گفت: ارزیابی عملکرد سال گذشته همچنین باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، محدودیت‌های ناشی از تحریم، دشواری‌های انتقال ارز و تغییر هزینه‌های تولید و واردات صورت گیرد. در برخی موارد، افزایش هزینه مواد اولیه و اجزای وارداتی در کنار محدودیت‌های قیمت‌گذاری، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. استمرار تولید و واردات در چنین شرایطی نیازمند هماهنگی سیاست‌های ارزی، تجاری، قیمت‌گذاری و تأمین است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو ادامه داد: تجربه جنگ دوازده‌روزه نیز نشان داد که استمرار تأمین دارو و تجهیزات پزشکی تا چه اندازه به آمادگی زنجیره تأمین و هماهنگی دستگاه‌های مسئول وابسته است. سازمان غذا و دارو با استفاده از ظرفیت‌های موجود و همکاری تولیدکنندگان، واردکنندگان و شرکت‌های توزیع‌کننده، پیگیری تأمین اقلام ضروری را ادامه داده است. استمرار فعالیت این مجموعه‌ها و حفظ ظرفیت تولید، واردات و توزیع، از الزامات مهم پایداری نظام تأمین فرآورده‌های سلامت‌محور به شمار می‌رود.

به گفته وی در حال حاضر، سازمان غذا و دارو با همکاری معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی، وضعیت تأمین و موجودی اقلام ضروری را به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی پایش می‌کند. مدیریت ذخایر راهبردی، استمرار تولید و واردات و اطمینان از دسترسی بیماران به دارو و تجهیزات پزشکی، همچنان از اولویت‌های اصلی سازمان است.

شهابی مجد افزود: ارزیابی دقیق عملکرد برنامه ذخایر راهبردی باید بر پایه اطلاعات تفکیک‌شده مالی، ارزی، قراردادی و عملیاتی انجام شود. بررسی زمان واقعی دسترسی به منابع، میزان پرداخت‌ها، وضعیت سفارش‌ها، تعهدات قراردادی، مقدار تحویل و موجودی اقلام در شبکه توزیع، امکان قضاوت منصفانه و تعیین دقیق مسئولیت هر یک از دستگاه‌های دخیل را فراهم می‌کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو گفت: سازمان غذا و دارو ضمن تأکید بر ضرورت نظارت و شفافیت در اجرای این مأموریت، آمادگی دارد مستندات مربوط به روند تخصیص منابع، خریدها، قرارداد‌ها و میزان تحویل اقلام را در اختیار مراجع نظارتی قرار دهد. در این مسیر، ارزیابی عملکرد باید علاوه بر میزان تحقق ذخایر راهبردی، شرایط اجرایی و نقش همه دستگاه‌های دخیل در زنجیره تأمین را نیز در بر گیرد.

وی با بیان اینکه هدف نهایی، صرفاً تحقق اعداد و ارقام قراردادی نمی‌باشد ادامه داد: هدف استمرار تولید، واردات و توزیع و حفظ دسترسی بیماران به دارو و تجهیزات پزشکی است. تحقق این هدف به تأمین به‌موقع منابع، هماهنگی سیاست‌ها و همکاری مؤثر همه اجزای زنجیره تأمین نیاز دارد.