به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این رزمایش، دستگاه‌هایی همچون اورژانس، راهداری، هلال‌احمر و نیروی انتظامی با ادای احترام به جان‌باختگان سوانح رانندگی بر ضرورت همکاری و همدلی برای کاهش حوادث جاده‌ای تأکید کردند.

سالانه در جهان یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر و در ایران حدود ۲۰ هزار نفر بر اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست می‌دهند.

رئیس پلیس راه استان همدان گفت: این رزمایش با هدف ایجاد همدلی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و افزایش اقدامات پیشگیرانه برای کاهش حوادث جاده‌ای برگزار شده است.

سرهنگ ارسلان سرمدی با اشاره به روند کاهشی تصادفات جاده‌ای در استان طی سه سال گذشته افزود: امسال نیز با اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی، اقدامات مؤثری برای کاهش سوانح انجام شده است.

او با بیان اینکه در هفت ماه گذشته ۲۳۰ نفر در جاده‌های استان جان خود را از دست داده‌اند، گفت: این آمار در مقایسه با مدت مشابه پارسال، ۱۷ نفر افزایش داشته است.

رئیس پلیس راه استان، خواب‌آلودگی رانندگان را از مهم‌ترین عوامل بروز تصادفات برشمرد و تأکید کرد: رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و پرهیز از رانندگی در شرایط خستگی و خواب‌آلودگی، نقش مهمی در کاهش حوادث جاده‌ای دارد.