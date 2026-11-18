مجموعه فرهنگی، ورزشی و مسجد شهرک شهید احمد کشوری افتتاح و عملیات اجرایی طرح تعریض پل فردوسی اصفهان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مجموعه فرهنگی و ورزشی شهرک شهید احمد کشوری با ۶۰۰ میلیون تومان هزینه در ۵ طبقه احداث شده است.

مسجد شهرک شهید کشوری در دو طبقه با مساحت ۸۵۰ مترمربع، فرهنگسرا در پنج طبقه با مساحت ۲ هزار و ۴۰۰ مترمربع شامل ۱۲ کلاس آموزشی، سه کارگاه تخصصی کودک و نوجوان و دو سالن کتابخانه با ظرفیت ۲۰۰ نفر به‌صورت مجزا برای آقایان و بانوان و سالن ورزشی ویژه ورزش‌های رزمی با مساحت ۵۹۰ مترمربع احداث شده است.

شهردار اصفهان در این مراسم گفت: شهرک شهید کشوری اصفهان با جمعیتی حدود ۲۰ هزار نفر و افق جمعیتی ۵۰ هزار نفر، از جمله نقاطی است که توسعه عمودی در آن شکل گرفته که در چنین بافت‌هایی، انسجام اجتماعی و شکل‌گیری هویت محله‌ای اهمیت ویژه‌ای دارد.

علی قاسم زاده افزود: مجموعه فرهنگی، ورزشی و مسجد شهرک شهید احمد کشوری با هدف افزایش سرانه خدمات فرهنگی و ورزشی، تقویت فعالیت‌های اجتماعی و فراهم‌کردن زمینه حضور و مشارکت شهروندان به بهره برداری رسید.

وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، ورزشی و مذهبی در محلات شهر، ضمن تأکید بر نقش این مجموعه در ارتقای سطح خدمات و فراهم‌سازی بستر مناسب برای مشارکت اجتماعی شهروندان، افتتاح این مرکز را گامی مهم در جهت توسعه محلی دانست.

همچنین، عملیات اجرایی طرح تعریض پل فردوسی اصفهان نیز آغاز شد.

پل فردوسی یکی از محور‌های مهم تردد در اصفهان است و اجرای طرح تعریض آن می‌تواند با افزایش ظرفیت عبوری، از حجم ترافیک سنگین این محدوده بکاهد و به رفع گره ترافیکی این شریان شهری کمک کند.