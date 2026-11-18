به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، سرهنگ ستاد جعفر رئیسی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مرزبانان استان بوشهر در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز و با تشدید اقدامات کنترلی در مرز‌های آبی، موفق به شناسایی یک فروند شناور باری حامل کالای قاچاق شدند.

وی افزود: در بازرسی از این شناور، تعداد ۶۴۰ دستگاه نمایشگر رایانه کشف شد که برابر نظر کارشناسان، ارزش ریالی محموله کشف شده ۱۹۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

جانشین فرمانده مرزبانی استان بوشهر با اشاره به دستگیری دو نفر در این رابطه، اضافه کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قانونی معرفی شدند.

وی در پایان با تأکید بر عزم جدی مرزبانان در مقابله با قاچاق کالا و ارز، یادآور شد: مرزبانان استان با هوشیاری و تلاش شبانه‌روزی، با هرگونه فعالیت غیرقانونی در مرز‌های آبی برخورد قاطع خواهند کرد.