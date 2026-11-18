به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، سرهنگ رضا هزاری در نشست خبری با اشاره به برنامه‌های هفته بسیج گفت: شعار امسال هفته بسیج «بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان» است که علاوه بر یک شعار مناسبتی، راهبرد کلان مجموعه بسیج در فعالیت‌ها و مأموریت‌های پیش‌رو به شمار می‌رود.

وی افزود: امام خمینی (ره) با درایت و دوراندیشی، تهدید‌ها و شرایط آن دوران را به فرصتی برای شکل‌گیری شجره طیبه بسیج تبدیل کرد، مجموعه‌ای که امروز به یکی از پایه‌های اصلی مقاومت در منطقه و جهان تبدیل شده است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی گفت: رهبر شهید انقلاب در آخرین سخنرانی تلویزیونی خود، بسیج را ثروتی بزرگ، حرکتی همگانی و عاملی برای افزایش اقتدار ملی دانستند و از مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی خواستند با ایمان، انگیزه و غیرت در انجام وظایف خود مانند بسیجیان عمل کنند.

سرهنگ هزاری با بیان اینکه برنامه‌های هفته بسیج از ۲۹ آبان آغاز می‌شود و تا پنجم آذر ادامه دارد، افزود: دیدار اعضای ستاد هفته بسیج و جمعی از فرماندهان و بسیجیان با نماینده ولی‌فقیه در استان، نیز از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است که با هدف تجدید بیعت با آرمان‌های امام راحل، رهبر شهید انقلاب و رهبر انقلاب برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه امسال ۴۸ عنوان برنامه محوری و بیش از دو هزار و ۴۰۰ برنامه در سطح استان اجرا می‌شود، گفت: این برنامه‌ها با مشارکت اقشار مختلف بسیج، پایگاه‌های مقاومت محلات، حوزه‌ها، نواحی و ستاد سپاه استان تدارک دیده شده است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه انصارالرضای خراسان جنوبی برگزاری اردو‌های جهادی جامعه پزشکی، همایش سران طوایف در شهرستان‌های مرزی، برنامه‌های خدمات اجتماعی و دوره توانمندسازی ارکان مراکز مشاوره خانواده مهر را از جمله این برنامه‌ها برشمرد و افزود: افتتاح مراکز مشاوره مهر در برخی شهرستان‌های استان نیز در دستور کار قرار دارد.

هزاری گفت: اجرای برنامه «میقات صالحین» با عنوان «جان‌فدایان شبکه تربیتی بسیج» همزمان با نماز جمعه، با حضور اعضای حلقه‌های صالحین در میعادگاه‌های نماز جمعه شهرستان‌ها برگزار می‌شود.

وی از افتتاح طرح کشوری «شهید کشوردوست» خبر داد و افزود: این طرح که از ابتکارات معاونت اجتماعی سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی است، با حضور معاون اجتماعی سازمان بسیج و مهمانان کشوری، روز شنبه آینده ساعت ۱۹ در استان آغاز می‌شود.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی گفت: این طرح با هدف توسعه خدمات اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی طراحی شده و قرار است با بهره‌گیری از تجربیات خراسان جنوبی در سایر نقاط کشور نیز اجرا شود.

سرهنگ هزاری همچنین به برنامه‌های بسیج جامعه زنان اشاره کرد و گفت: برگزاری همایش «بانوی مقاوم» با حضور نخبگان زن و مسئولان استانی و همایش نخبگانی «پرچمداران مقاومت» از برنامه‌های مهم این مجموعه در هفته بسیج است.

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای هفته بسیج گفت: برگزاری جشنواره جهادگران علم و فناوری در میدان اجتماعات آیت‌الله شهید رئیسی، پویش سرود «رزم‌آهنگ»، رونمایی از سرود «تورودی استان» و برگزاری مرحله شهرستانی رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج از دیگر برنامه‌هاست و جشنواره تجلیل از برگزیدگان طرح مالک اشتر و طرح اسوه نیز با حضور فعالان و برگزیدگان پایگاه‌ها، حوزه‌های مقاومت و معاونت‌های ستادی برگزار خواهد شد.

هزاری با اشاره به فعالیت‌های بسیج سازندگی نیز گفت: در هفته بسیج ۴۴۰ گروه جهادی با مشارکت ۶ هزار و ۲۴۰ جهادگر در عرصه‌های پزشکی، عمرانی، آموزشی، فرهنگی، مواسات، دامپزشکی و کشاورزی فعالیت خواهند کرد.

وی از افتتاح طرح‌های متعدد عمرانی و خدماتی در سطح استان خبر داد و گفت: این طرح‌ها در حوزه‌های احیا و مرمت قنوات، اجرای کانال‌های آب کشاورزی، آبرسانی، آسفالت، احداث و تکمیل کتابخانه، مسکن محرومان و زیباسازی مدارس اجرا شده‌اند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی همچنین از اجرای ۴۶۹ طرح اشتغال‌زایی با اعتبار ۱۱۳ میلیارد تومان خبر داد و افزود: این طرح‌ها در راستای توسعه اشتغال و تقویت اقتصاد خانواده‌ها در استان اجرا می‌شود.