نشست هماهنگی برگزاری یادواره شهدای مجومرد استان یزد با حضور سرپرست شهرداری و عوامل اجرایی برگزار شد و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این مراسم پنجشنبه ۲۸ آبان ماه در حسینیه قدیم مجومرد و در جوار گلزار شهدا برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در نشست هماهنگی برگزاری یادواره شهدای مجومرد، جزئیات اجرایی، زمان‌بندی و نحوه برگزاری این مراسم با حضور سرپرست شهرداری مجومرد و عوامل اجرایی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، یادواره شهدای مجومرد روز پنجشنبه ۲۸ آبان ماه، رأس ساعت ۱۸:۳۰ در حسینیه قدیم مجومرد و در جوار گلزار شهدا برگزار می‌شود.

این مراسم با هدف پاسداشت مقام شامخ شهدا، زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره ایثارگری‌های آنان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار خواهد شد و از خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و عموم مردم برای حضور در این آیین دعوت به عمل آمده است.