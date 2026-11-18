رئیس‌جمهور روسیه با تأکید بر روند رو به گسترش همکاری‌های مسکو با تهران و پکن، اعلام کرد توافق‌ها و قرارداد‌هایی که روسیه سال گذشته با ایران امضا کرده، نتایج مؤثر و کمک‌کننده‌ای به همراه داشته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از چین، ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه، در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اَپک) در شهر شن‌جن چین، با اشاره به توسعه روابط اقتصادی روسیه با شرکای خود گفت: توافق‌ها و قرارداد‌هایی که سال گذشته با ایران امضا کردیم، بسیار کمک‌کننده و مؤثر بوده‌اند.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که تهران و مسکو در سال‌های اخیر بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و راهبردی تأکید داشته‌اند و توافق‌های دوجانبه را در دستور کار روابط خود قرار داده‌اند.

رئیس‌جمهور روسیه همچنین با اشاره به افزایش سرمایه‌گذاری‌های مشترک با چین، رشد این همکاری‌ها را چشمگیر توصیف کرد و گفت اعمال تعرفه‌ها و تحریم‌های غرب علیه روسیه نتوانسته است این کشور را از معادلات اقتصادی و بین‌المللی کنار بگذارد.

پوتین در سخنرانی خود در نشست تجاری اَپک نیز با انتقاد از سیاست تحریم و فشار اقتصادی، بر ضرورت گسترش مشارکت به جای انزوا و گفت‌و‌گو به جای اولتیماتوم تأکید کرد.

قرار است روز پنجشنبه پوتین در نشست سه‌جانبه با حضور شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شرکت کند؛ نشستی که مسائل مهم بین‌المللی و منطقه‌ای از جمله تحولات اوکراین و ایران در دستور کار آن قرار دارد.