مسابقات دو صحرانوردی دانش‌آموزان پسر استان همدان با حضور ۵۰۰ دانش‌آموز از مقاطع متوسطه اول و دوم در مریانج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رئیس ورزش دانش‌آموزی استان همدان هدف از برگزاری این مسابقات را گرامیداشت یاد و خاطره ۱۶۸ دانش‌آموز شهید میناب، ایجاد شور و نشاط ورزشی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد.

هوشیار مرادی افزود: دانش‌آموزان ورزشکار از مناطق ۲۱گانه استان در این رقابت‌ها حضور داشتند و نفرات برتر پس از استعدادیابی، برای حضور در مسابقات کشوری انتخاب و معرفی خواهند شد.