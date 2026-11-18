رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از تأکید این کمیسیون بر تسریع روند بازسازی سکوی آسیب‌دیده فاز ۱۴ پارس جنوبی خبر داد و گفت: با مدیریت به‌موقع وزارت نفت، کسری گاز این سکو جبران شده و تولید گاز کشور نیز ۳ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، موسی احمدی با اشاره به نشست اخیر کمیسیون انرژی مجلس برای بررسی حادثه سکوی گازی فاز ۱۴ پارس جنوبی افزود: در این نشست، مسئولان وزارت نفت گزارشی از ابعاد حادثه، دلایل آسیب‌دیدگی سکو و اقدام‌های انجام‌شده برای مدیریت شرایط و بازسازی آن ارائه کردند و نمایندگان نیز دیدگاه‌ها و پرسش‌های خود را مطرح کردند.

وی با بیان اینکه وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران بلافاصله پس از حادثه برای جبران گاز ازدست‌رفته اقدام کردند، گفت: گاز تولیدی این سکو از طریق سایر سکو‌ها تأمین شد و علاوه بر جبران کسری، روزانه ۳ میلیون مترمکعب نیز به ظرفیت تأمین گاز کشور افزوده شد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس، تسریع در بازسازی سکوی آسیب‌دیده را از مصوبات این نشست اعلام کرد و افزود: بر اساس گزارش ارائه‌شده از سوی مسئولان وزارت نفت، مطالعات و فرایند بازسازی از روز پس از وقوع حادثه آغاز شده است.

احمدی همچنین بر ضرورت تقویت پدافند غیرعامل در مناطق نفتی و تأمین تجهیزات امدادی دریایی و هوایی تأکید کرد و از پیگیری ارتقای خدمات اورژانس هوایی، دریایی و درمانی در مناطق عملیاتی خبر داد.

وی در ادامه با اشاره به مطالبات کارکنان عملیاتی وزارت نفت، از جمله موضوع سقف حقوق و مزایا، افزود: کمیسیون انرژی مجلس با تشکیل کمیته‌ای ویژه، پیگیری مسائل مربوط به حقوق، مزایا و پاداش کارکنان عملیاتی، نیرو‌های شرکتی و دیگر کارکنان شاغل در سکو‌ها را دنبال می‌کند.

در همین زمینه، رضا سپه‌وند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، نیز پیش‌تر درباره حادثه سکوی گازی فاز ۱۴ پارس جنوبی و خروج آن از مدار تولید گفته بود: روزانه ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب گاز تولیدی این سکو با استفاده از ظرفیت سایر سکو‌ها جبران شده و ۳ میلیون مترمکعب نیز به ظرفیت تأمین گاز کشور افزوده شده است.