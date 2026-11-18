مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر از شناسایی عرصه‌ای به مساحت ۱۲۴۳ هکتار برای اجرای طرح پارک زندگی در غرب مازندران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر از شناسایی عرصه‌ای به مساحت ۱۲۴۳ هکتار برای اجرای طرح پارک زندگی در غرب مازندران خبر داد و گفت: مطالعات اولیه انجام شده و تدوین برنامه اجرایی و تهیه طرح، در دستور کار قرار دارد.

مهرداد خزایی‌پول با اشاره به اهمیت توسعه فضا‌های طبیعی با رویکرد ارتقای سلامت اجتماعی، زیست‌محیطی و کیفیت زندگی شهروندان اظهار داشت: شناسایی عرصه انتخابی به مساحت ۱۲۴۳ هکتار برای احداث و توسعه پارک زندگی در غرب مازندران، از برنامه‌های مهم و راهبردی این اداره‌کل است که با هدف بهره‌مندی پایدار مردم از ظرفیت‌های طبیعی، تقویت ارتباط جامعه با طبیعت و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و محیط‌زیستی دنبال می‌شود.

وی افزود: در این زمینه مطالعات لازم در خصوص عرصه موردنظر انجام گرفته و در ادامه، تدوین برنامه اجرایی، تهیه طرح و بررسی ابعاد مختلف اجرایی، مدیریتی و حفاظتی این مجموعه در دستور کار قرار دارد تا زمینه تحقق طرح با نگاه کارشناسی، اصولی و مبتنی بر ظرفیت‌های محیط طبیعی فراهم شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر با تأکید بر اینکه پارک زندگی صرفاً یک فضای تفریحی نیست، بلکه می‌تواند به بستری برای ارتقای سلامت عمومی، نشاط اجتماعی، آموزش و ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی تبدیل شود

وی خاطرنشان کرد: جنگل‌ها، عرصه‌های طبیعی و چشم‌انداز‌های ارزشمند غرب مازندران، سرمایه‌های ملی و بین‌نسلی هستند و برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری مسئولانه از این ظرفیت‌ها، در کنار حفاظت، احیا و صیانت از اکوسیستم، ضرورتی مهم در مسیر توسعه پایدار به شمار می‌رود.

خزایی‌پول ادامه داد: تحقق طرح پارک زندگی می‌تواند ضمن فراهم‌سازی فرصت مناسب برای حضور خانواده‌ها، فعالیت‌های اجتماعی، طبیعت‌گردی مسئولانه، آموزش‌های محیط‌زیستی و تقویت پیوند مردم با منابع طبیعی، الگویی نوین از مدیریت عرصه‌های طبیعی با محوریت حفاظت، بهره‌مندی عمومی و پایداری اکولوژیکی ایجاد کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تکمیل مطالعات، تدوین برنامه اجرایی و تهیه طرح، زمینه اجرای این پروژه ارزشمند فراهم شود و پارک زندگی در غرب مازندران به فضایی ماندگار برای مردم، طبیعت و نسل‌های آینده تبدیل شود.