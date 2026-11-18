مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر گفت: در هفت ماه نخست امسال ۳ میلیون و ۷۸۶ هزار و ۵۹۲ مسافر با ناوگان عمومی جاده‌ای استان جابه‌جا شدند.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، فرزاد رستمی بیان کرد: در هفت ماه نخست امسال ۳ میلیون و ۷۸۶ هزار و ۵۹۲ مسافر با ناوگان عمومی جاده‌ای استان جابه‌جا شدند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲ درصد کاهش دارد.

وی افزود: شمار سفر‌های انجام‌شده در این مدت حدود ۳۰۷ هزار سفر بوده که نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد افزایش نشان می‌دهد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر شمار رانندگان فعال بخش مسافری را یک هزار و ۶۳۶ نفر اعلام کرد و گفت: ناوگان عمومی مسافری استان شامل ۳۴۷ دستگاه اتوبوس، ۷۶۴ دستگاه مینی‌بوس و ۲۱۴ دستگاه سواری کرایه‌ای است.

رستمی ادامه داد: در مجموع، یک‌هزار و ۳۲۵ دستگاه ناوگان عمومی در بخش جابه‌جایی مسافر استان فعالیت دارند.

وی تاکید کرد: با تکیه بر این ظرفیت از ناوگان و نظارت مستمر بر عملکرد رانندگان، تلاش می‌شود تا با ارتقای سطح ایمنی و کیفیت خدمات، پاسخگوی نیاز‌های روزافزون شهروندان و مسافران در استان باشیم.