فرماندار شهرضا با اشاره به نامزدی این شهرستان برای کسب عنوان پایتختی کتاب کشور، وجود ۳۵۰ نویسنده، مشارکت مردمی در پویش‌های کتابخوانی و فعالیت ده‌ها کتابخانه را از دلایل اصلی این انتخاب برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار شهرضا در آیین نواخته شدن زنگ کتاب در هنرستان زنده‌یاد صفیان شهرضا با اشاره به نامزدی شهرضا برای پایتختی کتاب کشور، گفت: وجود ۳۵۰ نویسنده شهرضایی، تعداد بالای اهدای کتاب و شرکت گسترده مردم در پویش‌های کتابخوانی و برگزاری نشست‌های متعدد کتابخوان باعث این انتخاب شده است.

فریبرز امیری افزود: باید با افزایش فضای فیزیکی کتابخانه‌ها و فرهنگسرا‌های سطح شهرستان، زیرساخت‌های لازم را برای تبدیل شدن شهر شهرضا به قطب فرهنگی و علمی فراهم و از هر فرصتی برای ترویج فرهنگ مطالعه در خانواده‌ها و مدارس استفاده کنیم.

وی گفت:در حال حاضر بیش از ۵ هزار نفر عضو ۱۰ کتابخانه شهرستان شهرضا هستند.

در این مراسم از دانش‌آموزان برتر تحصیلی هنرستان تجلیل شد.