به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، شهرام مومنی با بیان اینکه این حادثه که با تخریب دیوار خانه‌ای همراه بود، به مرکز فرماندهی ۱۲۵ آتش‌نشانی اطلاع داده شد گفت: بلافاصله ۳ دستگاه خودروی آتش‌نشانی و نجات به همراه ۱۰ آتش‌نشان و افسر ارشد به محل حادثه در بلوار شیون فومنی رشت ، کوچه آسایش ۱۹ اعزام شدند.

وی افزود: انتشار گاز از پیک‌نیک و روشن کردن فندک، موجب انفجار خفیف و آتش سوزی جزیی، تخریب دیوار منزل و جراحت و سوختگی شدید صاحب‌خانه شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی رشت همسایگان بوسیله یکدستگاه خاموش کننده شعله‌های جزیی را مهار کردند گفت: آتش نشانان بلافاصله پس از حضور در محل، نسبت به ایمن‌سازی محیط اقدام کردند و فرد مصدوم نیز توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

شهرام مومنی افزود : بر اساس آخرین پیگیری‌های صورت‌گرفته از بیمارستان، مصدوم این حادثه با ۵۵ درصد سوختگی تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی قرار دارد.