به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس هیأت اسکیت استان اصفهان و عضو هیأت‌رئیسه فدراسیون اسکیت گفت: اصفهان از ۲۸ آبان میزبان رقابت‌های کشوری اسکیت فری‌استایل در سه شاخه اسپید اسلالوم، بتل و جامپ خواهد بود.

شهرام اکبری با اشاره به اینکه این مسابقات در تمامی رده‌های سنی و در دو بخش دختران و پسران، به میزبانی شهرستان‌های نجف‌آباد و کاشان برگزار می‌شود، افزود: مسابقات شاخه اسپید اسلالوم، ۲۸ و ۲۹ آبان‌ماه در خانه اسکیت موهبت و به میزبانی شهرستان نجف‌آباد برگزار خواهد شد، همچنین رقابت‌های شاخه‌های بتل و جامپ پنجم و ششم آذرماه به میزبانی شهرستان کاشان برگزار می‌شود.

وی بااشاره به استقبال گسترده ورزشکاران از این رقابت‌ها ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود حدود ۶۰۰ ورزشکار از ۱۵ استان کشور در این مسابقات حضور پیدا کنند.

اکبری گفت: میزبانی چنین رویداد‌هایی علاوه بر ایجاد فرصت رقابت برای ورزشکاران در رده‌های سنی مختلف، شرایط شناسایی استعداد‌های جدید، ارتقای سطح فنی و بستر رشد و توسعه اسکیت را فراهم می‌کند.

عضو هیأت‌رئیسه فدراسیون اسکیت با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت شهرستان‌ها افزود:یکی از رویکرد‌ها در هیأت اسکیت، توزیع میزبانی رویداد‌های ملی در سراسر استان است و با توجه به اینکه شهرستان‌های نجف‌آباد و کاشان از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه ورزش برخوردارند، برگزاری این مسابقات می‌تواند به توسعه زیرساخت‌ها، افزایش انگیزه ورزشکاران و رونق اسکیت در این مناطق کمک کرده و گام مؤثری در مسیر اعتلای اسکیت ایران برداشته شود.