به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، یازدهمین دوره رقابت‌های پاراتکواندو قهرمانی جهان با حضور ۴۰۷ ورزشکار از ۶۴ کشور، ۲۹ آبان تا یک آذر به میزبانی موجو در کره جنوبی برگزار خواهد شد.

تیم ملی ایران در این رویداد با ترکیب علیرضا بخت، امیرمحمد حقیقت‌شناس، امیرحسین علیزاده، محمدطه حسن‌پور، آیلار جامی، زهرا رحیمی و مریم عبداله پور حضور دارد.

در بخش مردان، مهدی احمدی و در بخش زنان، عاطفه کشاورز هدایت نمایندگان کشورمان را بر عهده دارند.

رقابت‌های این دوره به میزبانی مجموعه تکواندوون (Taekwondowon) برگزار می شود و با دارا بودن امتیاز ۱۴۰، نقش مهمی در کسب سهمیه بازی‌های پارالمپیک لس آنجلس ۲۰۲۸ خواهد داشت.