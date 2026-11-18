روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق آبان ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران از ظهر فردا پنج‌شنبه ۲۸ آبان آغاز و تا آخر وقت روز یک‌شنبه، یکم آذر ماه وایز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی؛ با توجه به شرایط شبکه بانکی کشور، از بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی خواهشمندیم در صورت عدم دریافت پیامک بانکی تا پایان مدت زمان اعلامی، موجودی حساب خود را بررسی نمایند.

بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی که در قالب طرح «تأمین رفاه» از کیف پول اعتباری استفاده و از بیستم آبان ماه، خرید انجام داده‌اند، میزان خرید از مستمری آنها کسر و مابقی به صورت نقدی پرداخت می‌شود.

در صورت هرگونه سوال و راهنمایی، بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی میتوانند از طریق پورتال مرکز نظارت و ارتباطات مردمی سازمان به نشانی tamin.ir درخواست و اعتراض خود را ثبت و با دریافت کد پیگیری به صورت پیامکی، فرایند رسیدگی را بدون نیاز به مراجعه حضوری دنبال نمایند. همچنین این مرکز به صورت شبانه‌روزی و با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه آماده ارایه راهنمایی است.

در پایان یادآور می‌شود، تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره‌کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه شبکه‌های اجتماعی در دسترس است، دنبال نمایند.