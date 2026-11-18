رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران گفت: در عصر هوش مصنوعی، پاسخ‌گویی ارزان و در دسترس همگان است، اما هنر اصلی، طرح‌سازی و قیمت‌گذاری بر «سوالات درست» است.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علیرضا فیروزفر در دومین همایش ملی هوش مصنوعی و پژوهش‌های نوظهور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، با اشاره به نفوذ همه‌جانبه هوش مصنوعی در ابعاد مختلف زندگی بشر اظهار داشت: امروز دیگر بحث درباره اصل ورود یا عدم ورود هوش مصنوعی موضوعیت ندارد؛ این فناوری وارد زندگی انسان شده و چالش اصلی، نحوه زیستن در این جهان جدید است.

وی با بیان اینکه امروزه دسترسی به پاسخ‌های انبوه در کسری از ثانیه و به صورت رایگان میسر است، افزود: سرمایه اصلی در این دوره، مهارت طرح سوال دقیق است؛ چرا که سوالات ارزش واقعی یافته‌اند و هوش مصنوعی ابزاری در خدمت هوش طبیعی و انسانی است که باید به درستی مدیریت شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در پایان با تأکید بر اینکه فناوری نباید کنترل انسان را به دست بگیرد، خاطرنشان کرد: این رویداد‌ها بستر مناسبی برای هدایت صحیح ابزار‌های نوین و حل مسئله با تکیه بر اصالت هوش طبیعی فراهم می‌کند.