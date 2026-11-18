به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهرگفت: کارشناسان پلیس فتا در شهرستان با پیگیری پرونده‌های کلاهبرداری اینترنتی و اقدام تخصصی، موفق شدند در آبان‌ماه سالجاری ۴۰ میلیارد ریال از وجوه برداشت‌شده به شیوه غیرمجاز را به حساب ۱۲ نفر از شهروندان مالباخته بازگردانند.

سرهنگ علی سبحانی با اشاره به شیوه ارتکاب این کلاهبرداری‌ها افزود: بخش عمده مبالغ سرقت‌شده از طریق ارسال لینک‌ها و برنامه‌های آلوده به تلفن همراه شهروندان و هک حساب‌های بانکی و برداشت غیرمجاز از موجودی آنان به دست مجرمان برداشت شده بود.

وی از شناسایی و دستگیری سه مجرم فعال در حوزه جرائم سایبری خبر داد و گفت: این افراد دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای اجرای مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سبحانی با هشدار درباره افزایش سوءاستفاده کلاهبرداران در شبکه‌های اجتماعی، از شهروندان خواست: از باز کردن و نصب برنامه‌هایی که از شماره‌ها و منابع ناشناس ارسال می‌شود، خودداری کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر در توصیه به افرادی که احتمال می‌دهند تلفن همراهشان به بدافزار آلوده شده باشد، گفت: در چنین شرایطی باید بلافاصله تلفن همراه را در حالت پرواز قرار دهند، برنامه مخرب را از روی گوشی حذف کرده و موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا اطلاع دهند.