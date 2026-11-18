فرماندار کلیبر از وضعیت تسهیلات ابلاغی، از روند بسیار کند معرفی تسهیلات مشاغل خانگی توسط دستگاه‌های اجرایی و همچنین عملکرد ضعیف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات معرفی شده انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رضا محمدی در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری کلیبر گفت: از کل تسهیلات ابلاغی در حوزه اشتغال، مشاغل خانگی و اشتغال روستایی، تاکنون تقریبا ۱۲ میلیارد تومان یعنی ۲۰ درصد پرداخت شده است.

وی با اشاره به تعهد اشتغال ۵۰۰ نفری شهرستان در سال جاری افزود: تا این لحظه تنها ۳۵ درصد تحقق اشتغال داشته‌ایم. از مجموع تسهیلات پرداخت شده در دو حوزه اشتغال و مشاغل خانگی و روستایی، مبلغ ۱۲ میلیارد تومان تنها برای ۸۵ نفر اختصاص یافته است که این آمار نشان‌دهنده نیاز مبرم به اصلاح فرآیندها است.

محمدی شیوه فعلی ثبت‌نام و پرداخت تسهیلات را ناکافی دانست و بر ضرورت تغییر نحوه معرفی متقاضیان و الزام بانک‌ها به انجام تعهدات خود تأکید کرد.