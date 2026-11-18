به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، رئیس کل دادگستری استان امروز در نشست تدابیر پیشگیرانه دارو و درمان، در اداره کل دادگستری با اشاره به اهمیت بهداشت و پیشگیری از بیماری‌ها گفت: تقویت بهداشت و فرهنگ‌سازی می‌تواند نیاز به درمان و هزینه‌های اقتصادی این بخش را کاهش دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله یاری با اشاره به مشکلات مطرح‌شده از سوی پزشکان، بیمه سلامت، تأمین اجتماعی و دیگر متولیان حوزه درمان گفت: بخش مهمی از مشکلات به بدهی‌ها و مطالبات مراکز درمانی بازمی‌گردد که رفع آن نیازمند تصویب اعتبارات لازم در مجلس و همکاری جدی دولت، به‌ویژه در تأمین منابع بیمه سلامت است.

وی افزود: بدهی بیمه سلامت به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، تأمین دارو را نیز با مشکل مواجه کرده است و به همین منظور تلاش می‌کنیم در نشست‌های آینده از نمایندگان مجلس دعوت کنیم تا از نزدیک در جریان این مشکلات قرار گیرند و برای رفع موانع اعتباری بیمه سلامت و تأمین اجتماعی پیگیری کنند.

رییس کل دادگستری گیلان با اشاره به گردشگرپذیر بودن گیلان در تمام فصول سال و برخورداری استان از جمعیت شناور، خواستار اختصاص اعتبارات ویژه متناسب با نیاز‌های استان شد.

حجت الاسلام والمسلمین عبدالله یاری همچنین با اشاره به دشواری تأمین دارو و افزایش قیمت‌ها، بر ضرورت نظارت جدی بر زنجیره ورود و توزیع دارو تأکید کرد و گفت: دارو باید بدون واسطه و دلال و مستقیم به دست عوامل اصلی توزیع برسد تا در استان به‌صورت عادلانه در اختیار مردم قرار گیرد.

وی مشارکت مردم و مسئولان را برای کنترل زنجیره تأمین و توزیع دارو ضروری دانست و افزود: باید با مقابله با مافیای دارو، به‌ویژه در شرایط جنگی، از بروز مشکل برای مردم و بیماران جلوگیری کرد.

رئیس کل دادگستری گیلان با تأکید بر اینکه نقش دستگاه قضا در این حوزه حمایتی است، تصریح کرد: دستگاه قضایی در صورت مشاهده فساد و اخلال در زنجیره ورود و توزیع دارو، به‌ویژه فعالیت دلالان و افرادی که مانع توزیع عادلانه دارو می‌شوند، با متخلفان برخورد خواهد کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت آمادگی نظام سلامت در شرایط جنگی گفت: در حوزه پدافند غیرعامل جلسات متعددی برگزار شده و تأمین و ذخیره دارو و تجهیزات پزشکی در حد توان در دستور کار قرار گرفته است.

محمدتقی آشوبی با اشاره به گردشگرپذیر بودن گیلان و ارائه خدمات درمانی به جمعیتی فراتر از جمعیت ثابت استان افزود: دولت در ابتدای سال تعرفه‌هایی برای خرید تجهیزات و امکانات پزشکی تعیین کرده، اما با توجه به افزایش چندبرابری قیمت‌ها، تأمین نیاز‌های درمانی با دشواری همراه است.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی تأمین امکانات بر اساس اولویت‌ها انجام می‌شود، گفت: بیماران دیالیزی در اولویت قرار دارند و با برگزاری جلسات متعدد در بخش‌های مختلف، راهکار‌های تأمین نیاز‌های درمانی در حال پیگیری است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان همچنین به مشکلات داروخانه‌ها و بیمارستان‌های دولتی و خصوصی در زمینه تأمین دارو و نیروی انسانی اشاره کرد و افزود: بیمه‌ها نیز با مشکلات مالی جدی مواجه‌اند.

محمد تقی آشوبی با اشاره به وضعیت اعتبارات بیمه سلامت برای سال ۱۴۰۵ گفت: هزینه مورد نیاز این بیمه حدود ۱۹۰ همت برآورد شده، در حالی که اعتبار اختصاص‌یافته حدود ۸۷ همت است؛ به‌طوری‌که منابع موجود تنها امکان پرداخت مطالبات چهار ماه نخست سال را فراهم کرده و پیش‌بینی می‌شود پرداخت‌ها در ادامه نیز به‌صورت علی‌الحساب و حداکثر برای حدود پنج ماه امکان‌پذیر باشد، در نتیجه، مطالبات انباشته مراکز درمانی از بیمه سلامت به حدود ۱۶ ماه رسیده است.

وی یکی از دلایل بدهی بیمه‌ها را تصویب نشدن تعرفه‌های واقعی در زمان بررسی بودجه در مجلس و تأمین نشدن منابع مورد نیاز بیمه سلامت و تأمین اجتماعی دانست و بر اهمیت اقتصاد بخش بهداشت و درمان تأکید کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه مشکل اصلی، به تعبیر وی، تحریم داخلی است، خواستار توجه ویژه به حوزه بهداشت و درمان، به‌ویژه در زمینه تأمین دارو و اختصاص بودجه مستقل و ویژه شد.

در پایان این نشست نیز برخی اعضای کارگروه، ضمن ارائه گزارش عملکرد، مسائل و مشکلات و درخواست‌های خود را مطرح کردند.