معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی گفت: علوم انسانی باید مرز میان عاملیت انسان و فناوری هوش مصنوعی را صیانت کند و مانع از تسلیم محض نخبگان در برابر این فناوری شود.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سیدمحمود هاشمی در دومین همایش ملی هوش مصنوعی و پژوهش‌های نوظهور: همگرایی انسان و سیستم‌های هوشمند، با اشاره به ضرورت بازخوانی نقش علوم انسانی در عصر فناوری‌های نوین اظهار داشت: عناوین و مبانی این همایش، زمینه ساز حرکت به سوی «ایران قوی» است؛ اما دانشگاه و جامعه علمی نباید در برابر پیشرفت شتابان هوش مصنوعی دچار تسلیم محض یا توهم خنثی بودن فناوری شوند.

وی با اشاره به چالش‌های ساختاری، انرژی و زیست‌محیطی هوش مصنوعی افزود: لایه‌های زیرین و پنهان این فناوری در تصمیم‌سازی‌های کلان، بازتوزیع منابع و تخصیص انرژی تأثیرگذار است و اگر پیوند میان ساختار الگوریتمی و شفافیت استدلال برقرار نشود، بنیان اعتماد جامعه علمی و اجرایی آسیب می‌بیند.

هاشمی با تأکید بر اینکه ماشین‌ها هرچقدر هم در پردازش سرعت داشته باشند، از درک ارزش‌های بنیادین، عدالت، اخلاق و کرامت ذاتی انسان محرومند، تصریح کرد: گره‌گاه اصلی این تعادل، «اعتماد عمومی» و حفظ خرد انتقادی است. علوم انسانی و اجتماعی باید با رویکرد راهبردی، عاملیت نقادانه انسان را حفظ کرده و از کمرنگ شدن مرز میان حس انسانی و پردازش ماشینی جلوگیری کنند.

رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تحول در علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و صنایع خلاق بدون پشتوانه نظری و فلسفه تکنولوژی ناقص است و فناوری باید همواره در خدمت کرامت، تعالی انسان و رفاه عمومی مبتنی بر ارزش‌های ایرانی-اسلامی باشد.