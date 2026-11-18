به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، عباس مختاری، مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات با اشاره به ظرفیت بالای بخش آبزیان به عنوان یک محصول پروتئینی تجاری و فرصت‌ساز برای صادرات، اظهار داشت: در بخش محصولات شیلاتی در سال‌های اخیر، بازار میگو رشد چشمگیرتری داشته و صادرات آن از ۳۳۰ تن در نیمه اول سال ۱۴۰۴ به بیش از ۳۹۰۰ تن در نیمه اول سال ۱۴۰۵ رسیده است.

مختاری اصلی‌ترین دلیل افزایش صادرات را حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های بین المللی و معرفی کیفیت بالای این محصول دانست و افزود: حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی مانند سن‌پترزبورگ که زمینه ساز معرفی میگوی ایرانی بود، اصلی‌ترین دلیل افزایش صادرات میگو به روسیه بوده و در امارات نیز، میگوی ایرانی جایگزین مناسبی برای محصولات کشور‌های دیگر بوده است.

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان با بیان اینکه مجموع صادرات انواع آبزیان در ۷ ماه اخیر به بیش از ۱۸۲ هزار تن رسیده است، اضافه کرد: توسعه مسیر‌های زمینی و غیردریایی با حفظ «زنجیره سرد» از طریق کشور‌هایی نظیر عراق، ترکیه، پاکستان، ترکمنستان و آذربایجان نیز از عوامل موفقیت صادرات بوده است.

وی افزود: علاوه بر اتحادیه‌ی تولید، امسال «کنسرسیوم صادراتی آبزیان ایران» نیز برای تشدید سرعت و توان تجارت راه‌اندازی شده است.

به گفته مختاری؛ تلاش بر این است که از «زنجیره‌های ارزش» به سمت ایجاد یک «شبکه ارزش» حرکت کند و همچنین برنامه‌ریزی‌هایی برای برگزاری رویداد‌های علمی (مانند رویداد ملی ریزماهیان) و توسعه تولید و توزیع خوراک آبزیان در دستور کار قرار دارد.

‌مدیرکل دفتر بهبود کیفیت سازمان شیلات همچنین درباره نوسانات قیمت محصولات دریایی در بازار داخلی و تاثیر آن بر روند تولید، اظهار داشت: قیمت ماهی در بازار داخلی فعلا روند کاهشی دارد، اما این امر با توجه به صادرات، تاثیر شدیدی بر روند تولید نخواهد گذاشت.