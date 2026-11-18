مدیرکل دفتر صنایع تجهیزات برق، الکترونیک، نرم‌افزار و صنایع خلاق وزارت صمت در نامه‌ای به رئیس اتاق اصناف ایران، بررسی عملکرد واحد‌های صنفی عرضه‌کننده تلفن همراه و برخورد با متخلفان احتمالی را خواستار شد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما محور تخلفات مطرح‌شده در این نامه شامل مغایرت مشخصات فنی گوشی، شناسه‌های IMEI، اطلاعات درج‌شده روی جعبه و وضعیت گارانتی برخی تلفن‌های همراه است.

در این نامه از رئیس اتاق اصناف ایران درخواست شده است دستور لازم برای بررسی و برخورد با واحد‌های صنفی متخلف صادر و گزارش کامل اقدامات و نتایج بررسی‌ها برای ارجاع به مراجع ذی‌صلاح به دفتر صنایع تجهیزات برق، الکترونیک، نرم‌افزار و صنایع خلاق ارسال شود.

بر اساس این مکاتبه، اصناف موظف‌اند بر استعلام اصالت شناسه تلفن همراه از سامانه همتا، تطبیق IMEI با دستگاه و اعتبار گارانتی از طریق سامانه جامع گارانتی نظارت داشته باشند.

در نامه آقای آزادبخت با اشاره به احتمال وجود موارد مشابه در سطح بازار، تأکید کرده است که موضوع با توجه به ضرورت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و برخورد با متخلفان باید مورد بررسی قرار گیرد.