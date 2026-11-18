تیم فوتبال ساحلی جوانان چادرملوی اردکان در آخرین دیدار دوستانه خود پیش از آغاز رقابت‌های لیگ جوانان، با نتیجه ۹ بر ۶ برابر دهیاری ملاباشی به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، تیم فوتبال ساحلی جوانان چادرملوی اردکان در ورزشگاه آزادی این شهر، در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم جوانان دهیاری ملاباشی رفت و در پایان، حریف خود را با نتیجه ۹ بر ۶ شکست داد.

در این دیدار، مسیحایی با به ثمر رساندن سه گل، عنوان برترین گلزن چادرملوی اردکان را به خود اختصاص داد. میرحسینی و زارع‌پناه نیز هر کدام دو بار موفق به گلزنی شدند و صفرزاده و محمودی دیگر گل‌های نماینده اردکان را به ثمر رساندند.

جوانان چادرملوی اردکان از دوم آذرماه، رقابت خود را در مرحله نخست لیگ جوانان فوتبال ساحلی آغاز می‌کنند و در ورزشگاه آزادی اردکان به مصاف حریفان خواهند رفت.