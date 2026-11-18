به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی، با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: مسابقه ملی مناظرات دانشجویی برای پانزدهمین سال است که با محوریت جهاد دانشگاهی و پیرو تأکید رهبر شهید، امسال نیز با هدف ترویج فرهنگ صحیح گفت‌و‌گو برگزار می‌شود.

ابراهیمی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برای حضور در این مسابقات دعوت کرد.

وی در خصوص ساختار مناظرات افزود: گزاره‌هایی که به‌عنوان موضوع مسابقه انتخاب می‌شود بر اساس دغدغه‌های روز شهر و مطالعات دانشجویان است و به‌عنوان تیم‌های موافق و مخالفِ گزاره وارد مسابقه می‌شوند.

رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی گفت: علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقات باید به سامانه شهر دانشجو مراجعه کرده و با شماره ۳۲۲۱۹۳۵۶ تا ۸ تماس گرفته و یا به جهاد دانشگاهی استان در ابتدای خیابان قدس شرقی مراجعه حضوری داشته باشند.

ابراهیمی افزود: برای این مسابقه جوایزی در نظر گرفته شده که برای تیم اول ۱۶ میلیون تومان، تیم دوم ۱۲ میلیون تومان و تیم سوم ۸ میلیون تومان است.