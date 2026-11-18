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به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ سردار حمید دامغانی امروز چهارشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته بسیج در سالن جلسات صالحین سپاه قدس گیلان برگزار شد، با اشاره به جایگاه بسیج در نظام جمهوری اسلامی گفت: بسیج که با تدبیر و نگاه بلند حضرت امام خمینی (ره) شکل گرفت، امروز به یک مؤلفه‌های اصلی قدرت در حوزه‌های پیشرفت، اقتدار و امنیت کشور تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه شرایط امروز کشور با توجه به تحولات یک سال و نیم گذشته در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای با سال‌های گذشته تفاوت‌های بسیاری دارد، افزود: در این مدت، ملت ایران شهدای ارزشمندی از جمله فرماندهان، دانشمندان، دانش‌آموزان و اقشار مختلف را در جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی تقدیم کرده است.

سردار حمید دامغانی با گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید سلیمانی، از نگاه متعالی و اعتقاد راسخ وی به نقش مردم در نظام اسلامی یاد کرد و گفت: شهید سلیمانی در دوران مسئولیت خود در بسیج، همواره بر نقش‌آفرینی مردم تأکید می‌کرد.

وی همچنین با اشاره به مدیریت جدید سازمان بسیج افزود: با تدبیر رهبر معظم انقلاب، فرمانده جدید سازمان بسیج با بهره‌مندی از تجربیات ارزشمند خود، مسیر تقویت و توسعه بسیج را با جدیت دنبال می‌کند و جهت‌گیری‌های مناسبی برای فراگیرتر شدن فعالیت‌های بسیج در نظر گرفته است.

فرمانده سپاه قدس گیلان در ادامه با اشاره به تحولات جنگ اخیر و حمایت برخی کشور‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی از آمریکا و رژیم صهیونیستی تصریح کرد: دشمن با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی، سیاسی، نظامی و رسانه‌ای و همراهی برخی کشور‌های منطقه، تلاش کرد اهداف خود را در این جنگ محقق کند.

وی با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی در دستیابی به اهداف راهبردی خود ناکام مانده‌اند، افزود: به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران، دشمن در این تقابل با شکست راهبردی مواجه شده است؛ چراکه نه‌تنها به اهداف موردنظر خود نرسید، بلکه بخشی از ظرفیت‌ها و موقعیت‌های خود را در منطقه از دست داد.

سردار حمید دامغانی با اشاره به تحولات مرتبط با حضور نظامی آمریکا در منطقه گفت: امروز شرایط به‌گونه‌ای تغییر کرده که آمریکا ناچار شده بخشی از پایگاه‌ها و تجهیزات نظامی خود را جابه‌جا کند و ناو‌های خود را در فاصله بیشتری از منطقه نگه دارد و این تحولات نشان‌دهنده تغییر معادلات و فرو ریختن بخشی از هیمنه نظامی آمریکا است.

وی با اشاره به تأثیر تحولات منطقه بر معادلات انرژی و امنیت کشتیرانی افزود: آمریکا با وجود استفاده از ظرفیت‌های نظامی و دیپلماتیک خود، در مدیریت شرایط منطقه و بازگرداندن وضعیت به حالت عادی با چالش‌های جدی مواجه شده است.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به محاسبات اشتباه دشمن در آغاز جنگ گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی در روز نخست جنگ، با ترور رهبر شهید، فرماندهان نظامی و دانشمندان و هدف قرار دادن زیرساخت‌ها، تصور می‌کردند ساختار نظامی و مدیریتی کشور دچار فروپاشی خواهد شد.

سردار دامغانی افزود: دشمن تصور نمی‌کرد نیرو‌های مسلح کشور بتوانند در فاصله کوتاهی پس از هدف قرار گرفتن بخشی از شبکه فرماندهی، عملیات‌های خود را با چنین سرعت و گستردگی ادامه دهند؛ اما این اتفاق نشان داد برآورد‌های آنان از توانمندی‌های جمهوری اسلامی دقیق نبوده است.

فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در عرصه‌های مختلف تلاش کرد شکست خود را از مسیر مذاکره جبران کند، افزود: دشمن در این مرحله نیز نتوانست به اهداف خود برسد و پس از آن تلاش کرد با استفاده از فشار‌های اقتصادی، محاصره دریایی و تهدید‌های نظامی، شرایط را به نفع خود تغییر دهد.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به استفاده دشمن از ظرفیت‌های اطلاعاتی، اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای گفت: دشمن در سال‌های گذشته شبکه‌های مختلفی از عوامل و جریان‌های معاند را سازماندهی کرده و از ظرفیت‌های نفوذی، تحریم‌ها، فشار اقتصادی و ائتلاف‌سازی علیه ایران بهره گرفته است.

وی ادامه داد: با این حال، نقطه اصلی تمرکز دشمن امروز بر جنگ شناختی است؛ زیرا تلاش می‌کند مهم‌ترین مؤلفه قدرت جمهوری اسلامی، یعنی اراده مردم ایران، را تضعیف کند.

دامغانی با بیان اینکه دشمن به دنبال تضعیف امید عمومی، کاهش اعتماد میان مردم و حاکمیت و ایجاد گسست اجتماعی است، تصریح کرد: هدف نهایی این اقدامات، برهم زدن انسجام اجتماعی و وادار کردن ایران به تسلیم است.

وی تأکید کرد: حتی تهدید‌های نظامی و فشار‌های اقتصادی نیز در چارچوب همین راهبرد دنبال می‌شوند تا آثار روانی و شناختی خود را بر جامعه بگذارند و اراده جمعی مردم را تحت تأثیر قرار دهند.

فرمانده سپاه قدس گیلان با تأکید بر مسئولیت اصحاب رسانه در شرایط کنونی افزود: امروز جغرافیای ایران به صحنه تقابل با دشمن در قالب جنگ ترکیبی تبدیل شده و رسانه‌ها، چه بخواهند و چه نخواهند، چه بدانند و چه ندانند، در خط مقدم جنگ شناختی قرار دارند.

وی افزود: فعالان رسانه‌ای باید نسبت به آثار و پیامد‌های فعالیت‌های خود هوشیار باشند؛ چراکه ممکن است فردی با اعتقاد و علاقه به نظام و انقلاب، ناآگاهانه اقدامی انجام دهد که در راستای اهداف دشمن قرار بگیرد.

سردار دامغانی در ادامه با اشاره به تغییر رویکرد سازمان بسیج در سال جاری تصریح کرد: بر اساس راهبرد‌های رهبر معظم انقلاب، تشکیل پایگاه‌های بسیج بعثت در میدان و تحقق شعار «هر ایرانی یک بسیجی» در دستور کار قرار گرفته است، در این رویکرد، بسیج دیگر صرفاً متکی بر ساختار‌های سازمانی نیست، بلکه همه مردم علاقه‌مند به نظام و کشور، فارغ از عضویت رسمی، در دایره فعالیت‌های بسیج قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته بسیج در گیلان گفت: در مجموع ۸ هزار و ۵۸۶ برنامه برای این هفته تدوین شده که از این تعداد، ۸ هزار و ۳۲۵ برنامه با محوریت مسجد، پایگاه و محله اجرا می‌شود.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به اقدامات بسیج در حوزه سازندگی و محرومیت‌زدایی افزود: از هفته بسیج سال گذشته تاکنون، مجموع اقدامات و خدمات انجام‌شده در بخش‌های مختلف از جمله آسفالت، آبرسانی، تأمین جهیزیه و حمایت‌های معیشتی، ارزشی بالغ بر ۷۳۸ میلیارد تومان داشته است، همچنین ۶۵ میلیارد تومان تسهیلات نیز به‌صورت جداگانه برای اشتغال‌زایی اختصاص یافته است.

سردار حمید دامغانی با تشریح برنامه‌های هفته بسیج از ۲۹ آبان تا پنجم آذر، محله‌محوری، مسجد‌محوری و تقویت مشارکت اجتماعی را از محور‌های اصلی این برنامه‌ها دانست و گفت: افتتاح پروژه‌های بسیج سازندگی، اجرای رزمایش‌های خدمت‌رسانی، برنامه‌های بانوان و خانواده، رویداد‌های تولید محتوای دیجیتال، هوش مصنوعی و تجلیل از نخبگان بسیجی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این هفته است..

وی با تأکید بر ضرورت تقویت انسجام اجتماعی، امیدآفرینی و اعتماد عمومی خاطرنشان کرد: هدف اصلی برنامه‌های بسیج، ارتقای سرمایه اجتماعی و تقویت همت و اراده جمعی است ، در شرایط جنگ شناختی دشمن، باید با انعکاس خدمات و اقدامات میدانی و افزایش مشارکت مردم، زمینه امیدآفرینی در جامعه و افزایش تاب‌آوری عمومی را فراهم کنیم

در پایان این نشست از مجموعه هویت بصری طرح‌های گرافیکی که شامل ۶ قسمت ودر عرصه‌های مختلف در واحد خانه‌های هنر‌های تجسمی مرکز آفرینش‌ها طراحی شده رونمایی شد