مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس از وصول ۲۶ هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان درآمدهای عمومی در هفت ماه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، سعید تقی‌زاده مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس و دبیر ستاد تجهیز درآمد استان، در هشتمین جلسه این ستاد با ارائه گزارشی از عملکرد درآمدهای عمومی استان، اعلام کرد : درآمدهای مالیاتی با رشد ۵۳ درصدی، به رقم ۲۵ هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: در همین بازه زمانی، سایر درآمدها نیز با افزایش ۴۰ درصدی به ۹۴۵ میلیارد تومان رسید.

دبیر ستاد تجهیز درآمد با تفکیک اجزای درآمدی خاطرنشان کرد: در هفت ماهه سال ۱۴۰۵، درآمدهای مالیاتی با سهم ۹۶.۴ درصدی، بیشترین بخش از درآمدهای عمومی استان را به خود اختصاص داده‌اند. ۳.۶ درصد مابقی نیز شامل درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات، درآمد حاصل از مالکیت دولت، درآمد حاصل از خدمات و فروش کالا و سایر درآمدهای متفرقه می‌شود. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، سهم درآمدهای مالیاتی ۹۶.۱ درصد و سهم سایر درآمدها ۳.۹ درصد بود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس درباره میزان تحقق درآمدها نسبت به ارقام مصوب اظهار داشت: عملکرد درآمدهای عمومی استان در هفت ماهه سال با تحقق ۸۳ درصدی روبه‌رو بوده است. با توجه به اینکه میزان تحقق در ۶ ماهه نخست ۷۶ درصد بود، روند فعلی نشان‌دهنده بهبود نسبی در وصول درآمده است.

وی عوامل نااطمینانی در فضای اقتصادی، تمدید مهلت اظهارنامه‌ها و تقسیط مطالبات بنگاه‌ها را از دلایل عدم تحقق کامل درآمدها دانست و بر ضرورت واقع‌بینی در پیش‌بینی‌ها تأکید کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی افزود: از میان ۱۴ دستگاه مشارکت‌کننده در وصول درآمدها، اداره کل امور مالیاتی با سهم ۹۶.۴ درصدی، بیشترین نقش را ایفا می‌کند.

وی ابراز امیدواری کرد با رفع چالش‌های موجود و تسریع در تشخیص درآمدها، در ادامه سال شاهد بهبود بیشتر روند تحقق درآمدهای استان باشیم.

در پایان این نشست، اعضای ستاد پیرامون ضرورت استقرار نظام نوین درآمد هزینه در استان، بر اساس بند (پ) ماده (۱۷) قانون برنامه هفتم توسعه‌ای، به تبادل نظر و ارائه پیشنهاد پرداختند.