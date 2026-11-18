به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، کارگروه انرژی استان سمنان برای پایداری خدمات‌رسانی و برنامه مدیریت مصرف حامل‌های انرژی به خصوص گاز در سمنان برگزار و برنامه‌های کاهش مصرف برق و گاز در بخش‌های خانگی، اداری، تجاری، صنعتی و کشاورزی و نحوه برخورد با مشترکان پرمصرف بررسی شد.

محمدجواد کولیوند استاندار سمنان در این جلسه گفت: اطلاع‌رسانی روزانه مصوبات و برنامه‌های مدیریت مصرف از طریق رسانه‌ها و روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه شرکت‌های برق و گاز، باید به‌صورت مستمر انجام شود و مصوبات پس از اطلاع‌رسانی، در دستور کار دستگاه‌های مربوطه قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف در ادارات گفت: برق دستگاه‌های پرمصرف پس از دو مرحله اخطار و با بررسی کارشناسی قطع می‌شود.

این موضوع باید با تفکیک بخش‌های اداری از واحد‌های عملیاتی و با رعایت ملاحظات مربوط به تداوم خدمات‌رسانی انجام شود و موارد تخلف نیز از طریق رسانه‌ها به اطلاع مردم برسد.

استاندار سمنان با اشاره به برنامه کاهش مصرف در بخش‌های اداری و آموزشی گفت: از اول آذرماه، کاهش ۵۰ درصدی مصرف در این بخش‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد و این برنامه در ادارات و مدارس استان مطابق زمان‌بندی تعیین‌شده، از اول و شانزدهم آذرماه اجرایی می‌شود.

اخطار به باغ‌ویلا‌ها و مشترکان خانگی پرمصرف و قطع برق یا گاز در صورت تداوم مصرف غیرمتعارف، اجرای دورکاری در ادارات با نظارت استانداری و رصد میزان کاهش مصرف، مدیریت مصرف واحد‌های تجاری با همکاری اصناف، جایگاه‌های سوخت و بخش کشاورزی از دیگر محور‌های این نشست بود.

همچنین بررسی امکان خاموشی دو ساعته در بخش خانگی، کاهش روشنایی پارک‌ها و تابلو‌های تبلیغاتی، مدیریت ساعات فعالیت مراکز تجاری، پایش مصرف برق و گاز مشترکان خانگی و قطع گاز ادارات پرمصرف با اطلاع رسانی و کارشناسی دقیق در دستور کار قرار گرفت.

در بخش صنعت برنامه‌ریزی برای مدیریت مصرف برق از طریق فیدر‌های کارخانه‌ها، پیش‌بینی دیزل‌ژنراتور‌های مناسب و تأمین ذخایر سوخت مورد نیاز واحد‌های صنعتی بررسی شد.

معرفی مشترکان و دستگاه‌های پرمصرف پس از تکرار تخلف نیز از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای اطلاع‌رسانی عمومی بود.

بهینه‌سازی مصرف حامل‌های انرژی در بخش‌های خانگی، تجاری، اداری، صنعتی و کشاورزی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و فرهنگ‌سازی برای اصلاح الگوی مصرف با استفاده از ظرفیت بانوان و خانواده‌ها نیز از دیگر محور‌های این نشست بود.

در این جلسه، مسئولان دستگاه‌های اجرایی درباره نحوه اجرای برنامه‌ها و تقسیم وظایف در بخش‌های مختلف برنامه‌ریزی کردند تا با هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌ها، ضمن مدیریت مصرف انرژی، پایداری خدمات‌رسانی به مردم استان حفظ شود.