به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،دهیار دهستان فیشور شهرستان اِوز گفت: در راستای طرح کاشت یک میلیارد درخت در کشور مبنی بر دستور رهبر شهید انقلاب در همه استان‌ها ،۸۰ هکتار از زمین‌های ملی برای راه اندازی "پارک سبز زندگی" و کاشت درخت از گونه بومی کُنار اختصاص یافته است.

محمدی با بیان اینکه در استان فارس پنج پارک با این هدف نهال کاری شده است که یکی از آنها در این دهستان قرار دارد افزود: در این پارک طرح «هر درخت یک روایت» اجرا می‌شود و بعد از کاشت، درخت به نام یکی از افراد شناخته شده مثل شهدا، مشاهیر، معتمدان، مفاخر و مردم ثبت می‌شود.