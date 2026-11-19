در اشکال مختلف محلول، پودر و بلوس؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنا بر اعلام اداره کل دامپزشکی استان مرکزی امسال در مقایسه با پارسال، ۶۸ هزار و ۳۴۶ کیلوگرم انواع دارو‌ی مورد استفاده در زمینه دام، طیور و آبزیان از استان مرکزی به کشور‌های هدف صادر شده که این میزان، رشد سه برابری را نشان می‌دهد.

انواع داروها، مواد معدنی و ویتامین‌ها در اشکال مختلف محلول، پودر و بلوس به کشور‌های آذربایجان، عراق و افغانستان صادر شده است.

همچنین ۲۴ هزار و ۱۹۵ لیتر انواع مواد ضدعفونی‌کننده با نظارت‌ دامپزشکی و در قالب محلول به بازار کشور عراق صادر شد.

خوشنامی تولیدکنندگان استان در بازار‌های خارجی نشان‌دهنده توانمندی صنعت دارویی دامپزشکی و ظرفیت بالای این بخش برای توسعه صادرات است.

توسعه تولید دارو‌های دامی در داخل کشور در سال‌های اخیر علاوه بر کاهش وابستگی به واردات و جلوگیری از خروج ارز، زمینه مناسبی برای ارزآوری و تقویت توان اقتصادی کشور فراهم کرده است.

حمایت از تولیدکنندگان داخلی، ارتقای کیفیت محصولات و گسترش بازار‌های صادراتی می‌تواند نقش مؤثری در تقویت تولید پایدار و افزایش سهم محصولات ایرانی در بازار‌های منطقه‌ای داشته باشد.