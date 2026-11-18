به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مجمع انتخاباتی هیئت ورزش‌های ناشنوایان با حضور رئیس فدراسیون و اعضای مجمع برگزار شد و در پایان، حجت ابولی‌پناه با کسب تمامی آرای مأخوذه به‌عنوان رئیس جدید این هیئت انتخاب شد.

محمدرضا خوانین‌زاده، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای اداره‌کل ورزش و جوانان استان یزد، در این مجمع با تأکید بر ضرورت حمایت از ورزشکاران ناشنوا، توسعه این حوزه را نیازمند همدلی، همکاری و توجه جدی به نیاز‌های این قشر، به‌ویژه در بخش زیرساخت‌های ورزشی دانست.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و استعداد‌های ورزشکاران ناشنوا در رشته‌های مختلف ورزشی، بر ضرورت شناسایی استعدادها، استعدادیابی و پرورش ورزشکاران مستعد برای حضور پررنگ‌تر در میادین ورزشی تأکید کرد.

خوانین‌زاده همچنین بهره‌گیری از ظرفیت مربیان، معلمان، پیشکسوتان و فعالان ورزشی را از عوامل مؤثر در توسعه ورزش ناشنوایان برشمرد و خواستار همکاری بیشتر مجموعه‌های ورزشی و دستگاه‌های مرتبط برای رفع کمبود‌های زیرساختی، به‌ویژه در زمینه تأمین فضا‌های ورزشی و سالن‌ها شد.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای اداره‌کل ورزش و جوانان استان در پایان با تأکید بر حمایت از رئیس جدید هیئت، ابراز امیدواری کرد با تعامل و همراهی مجموعه ورزش استان، موانع موجود برطرف و زمینه گسترش و ارتقای رشته‌های ورزشی ناشنوایان فراهم شود.

با انتخاب ابولی‌پناه، وی برای چهار سال آینده مسئولیت هدایت هیئت ورزش‌های ناشنوایان را برعهده خواهد داشت.