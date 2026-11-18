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حجت ابولیپناه با کسب ۱۰ رأی از مجموع ۱۰ رأی مأخوذه، برای چهار سال آینده سکان هدایت هیئت ورزشهای ناشنوایان را به دست گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مجمع انتخاباتی هیئت ورزشهای ناشنوایان با حضور رئیس فدراسیون و اعضای مجمع برگزار شد و در پایان، حجت ابولیپناه با کسب تمامی آرای مأخوذه بهعنوان رئیس جدید این هیئت انتخاب شد.
محمدرضا خوانینزاده، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای ادارهکل ورزش و جوانان استان یزد، در این مجمع با تأکید بر ضرورت حمایت از ورزشکاران ناشنوا، توسعه این حوزه را نیازمند همدلی، همکاری و توجه جدی به نیازهای این قشر، بهویژه در بخش زیرساختهای ورزشی دانست.
وی با اشاره به ظرفیتها و استعدادهای ورزشکاران ناشنوا در رشتههای مختلف ورزشی، بر ضرورت شناسایی استعدادها، استعدادیابی و پرورش ورزشکاران مستعد برای حضور پررنگتر در میادین ورزشی تأکید کرد.
خوانینزاده همچنین بهرهگیری از ظرفیت مربیان، معلمان، پیشکسوتان و فعالان ورزشی را از عوامل مؤثر در توسعه ورزش ناشنوایان برشمرد و خواستار همکاری بیشتر مجموعههای ورزشی و دستگاههای مرتبط برای رفع کمبودهای زیرساختی، بهویژه در زمینه تأمین فضاهای ورزشی و سالنها شد.
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای ادارهکل ورزش و جوانان استان در پایان با تأکید بر حمایت از رئیس جدید هیئت، ابراز امیدواری کرد با تعامل و همراهی مجموعه ورزش استان، موانع موجود برطرف و زمینه گسترش و ارتقای رشتههای ورزشی ناشنوایان فراهم شود.
با انتخاب ابولیپناه، وی برای چهار سال آینده مسئولیت هدایت هیئت ورزشهای ناشنوایان را برعهده خواهد داشت.