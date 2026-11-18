مدیرکل امور مالیاتی فارس، از تأمین اعتبار ۱۲۰ طرح از مجموع ۱۸۱ طرح نشان‌دار مالیاتی در استان خبر داد و با تأکید بر اهمیت مشارکت مؤدیان، همراهی مردم را برای تأمین اعتبار طرح‌های باقی‌مانده خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، مدیرکل امور مالیاتی فارس، از تأمین اعتبار ۱۲۰ طرح از مجموع ۱۸۱ طرح نشان‌دار مالیاتی در استان خبر داد و با تأکید بر اهمیت مشارکت مؤدیان، همراهی مردم را برای تأمین اعتبار طرح‌های باقی‌مانده خواستار شد.

منتظری با اشاره به فرصت محدود موجود برای مشارکت در این طرح افزود: مؤدیان مالیاتی تا ۳۰ آبان‌ماه جاری فرصت دارند همزمان با پذیرش مالیات مقطوع تبصره ماده ۱۰۰، طرح مورد نظر خود را انتخاب کنند تا مالیات پرداختی آنان در مسیر تکمیل و اجرای طرح‌های منتخب هزینه شود.

وی در ادامه با نام بردن از برخی از طرح‌های مهم باقی‌مانده، به مواردی نظیر تکمیل محور سه‌راهی بستک ـ لارستان، تکمیل قطعه سوم محور کوار ـ فیروزآباد، بهره‌برداری از خط انتقال آب از غرب به جنوب شهر شیراز، تکمیل تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرستان‌های داراب، فسا و سپیدان، دانشکده کشاورزی جهرم و تکمیل مدارس شهر‌ها و روستا‌های استان اشاره کرد.

مدیرکل امور مالیاتی فارس با تأکید بر اهمیت مشارکت مؤدیان در تعیین محل هزینه‌کرد مالیات‌ها خاطرنشان کرد: طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها این فرصت را فراهم می‌کند تا مؤدیان به‌صورت مستقیم در انتخاب محل مصرف مالیات خود مشارکت کنند و در تأمین اعتبار و تکمیل طرح‌های عمرانی و زیرساختی استان سهیم باشند.

وی همچنین با اشاره به پایان مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی و بهره‌گیری از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ در ۳۰ آبان‌ماه جاری، اعلام کرد: به‌منظور تسهیل امور مالیاتی و ارائه خدمات به مؤدیان، کارکنان اداره کل امور مالیاتی فارس در روز‌های پنج‌شنبه و جمعه، ۲۸ و ۲۹ آبان‌ماه نیز در محل کار حضور خواهند داشت.

مؤدیان مالیاتی می‌توانند برای انجام امور مالیاتی و پذیرش مالیات مقطوع تبصره ماده ۱۰۰ به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی My.tax.gov.ir مراجعه کنند.