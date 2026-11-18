به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه المنار؛ دبیرکل حزب‌الله درگذشت مرجع تقلید؛ آیت‌الله العظمی شیخ وحید خراسانی را تسلیت گفت. بخشی از پیام ایشان به این شرح است:

آیت‌الله خراسانی مرجع تقلید عمر خود را وقف خدمت به اسلام و منشِ ولایت کرد و با قدرت از مسیر حق دفاع کرد. این مرحوم میراث علمی بزرگی شامل چند پژوهش، درس و تالیف بر جای گذاشت و شمار زیادی از علماء شاگردان او بودند. میراثی که این مرجع تقلید بر جای گذاشت، گنجینه پایداری است که تاثیر آن حتی پس از درگذشت ایشان نیز ادامه خواهد یافت.