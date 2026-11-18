نشست ماهانه روسای اتاق‌های سه‌گانه کشور (بازرگانی، اصناف و تعاون) با محوریت ارائه‌ی راهکار‌های عملیاتی بخش خصوصی برای پشتیبانی از دولت در تأمین کالا‌های اساسی و تنظیم بازار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از اتاق ایران آنلاین؛ صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست در خصوص تکلیف بخش خصوصی در شرایط سخت گفت: در شرایط سخت اقتصادی و با توجه به پیچیدگی‌های بین‌المللی، بخش خصوصی بیش از گذشته تکلیف دارد که در زمینه حل مسائل اقتصادی و ایجاد آرامش اجتماعی و رونق معیشت مردم، راه‌حل‌هایی به دولت ارائه نماید.

وی افزود: تدبیر برای ارائه راه‌حل‌های چندوجهی که همزمان به برطرف شدن چند دغدغه کمک کند، در ظرفیت فکری و عملیاتی بخش خصوصی کشور قرار دارد.

پیشنهاد کلیدی برای رفع تعهد ارزی و تأمین کالا‌های اساسی:

حسن زاده در خصوص پیشنهاد اتاق هم گفت: راه‌حلی که به دولت محترم در زمینه حل همزمان دو دغدغه، یعنی حل مشکلات رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و تأمین کالا‌های اساسی و ملزومات معیشت مردم و تولید ارائه می‌دهیم، این است که به صادرکنندگان ماموریت داده شود تا در ازای رفع تعهد ارزی خود، کالای اساسی مورد نیاز کشور را وارد نمایند. پیشنهاد ما این است که با رفع محدودیت‌های فعلی که صادرکنندگان صرفاً مجاز به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات هستند، مجوز واردات عمومیت پیدا کند.

توسعه دیپلماسی اقتصادی و عبور از محدودیت‌ها:

وی اظهار کرد: با وجود اینکه دشمنان ایران در صدد محاصره دریایی و انسداد مسیر‌های ارتباطی هستند، ولی در فضای بین‌المللی شاهد هستیم که کشور‌های زیادی برای گسترش تعاملات اقتصادی با ایران اعلام آمادگی می‌نمایند… با توجه به سفر هیأت اتاق ایران به کنیا و ظرفیت‌های بالای ورود به بازار کشور‌های آفریقایی، بررسی راه‌اندازی مرکز تجاری و نمایشگاه دائمی محصولات ایرانی در نایروبی را در دستور کار داریم.

بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران هم در این نشست با توجه به فرصت طلایی کشت فراسرزمینی در قزاقستان گفت: قزاقستان قطب تولید نهاده‌های کشاورزی است و با توجه به منابع مناسب آبی و وسعت زمین‌های کشاورزی در این کشور، این موقعیت وجود دارد که با کشت فراسرزمینی در قزاقستان، بخش قابل توجهی از نیاز کشور در حوزه نهاده‌ها و کالا‌های اساسی را برطرف نماییم.

وی درباره صادرات مصالح و خدمات فنی‌ومهندسی به ازبکستان هم گفت: برنامه کشور ازبکستان در زمینه ساخت یک شهر جدید به عنوان پایتخت تجاری این کشور، فرصت مناسبی برای صادرات مصالح ساختمانی و خدمات فنی‌ومهندسی از ایران فراهم نموده است که باید برای بهره‌برداری از این فرصت برنامه‌ریزی نماییم.

در ادامه این نشست قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران از آمادگی کامل اصناف برای تنظیم بازارخبر داد و گفت: تلاش اتاق‌های سه گانه برای تنظیم بازار و تامین مایحتاج مردم، کمک بزرگی برای دولت است. با تجربه‌هایی که در جنگ‌های تحمیلی اخیر به دست آورده‌ایم، اتاق اصناف ایران برای هر شرایطی جهت تامین مایحتاج مردم و حفظ پایداری بازار آمادگی کامل دارد.