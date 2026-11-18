رئیس انجمن خرمای ایران با اشاره به تولید سالانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن خرما در کشور، گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال صادرات این محصول ۴۰۰ میلیون دلار ارزآوری برای کشور داشته باشد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، محسن رشیدفرخی در حاشیه هشتمین نمایشگاه بین‌المللی خرما و صنایع وابسته در جمع خبرنگاران با اشاره به تولید سالانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن خرما در کشور، از پیش‌بینی ارزآوری ۴۰۰ میلیون دلاری صادرات این محصول خبر داد و بر لزوم تسهیل قوانین گمرکی، حمایت از صادرکنندگان در شرایط تحریم و اختصاص بودجه ویژه برای مقابله با آفات نخیلات تأکید کرد.

رئیس انجمن خرمای ایران در تبیین وضعیت تولید و مصرف خرما اظهار کرد: به‌طور معمول حدود ۷۰ درصد از خرمای تولیدی کشور در بازار داخلی مصرف شده و ۳۰ درصد آن روانه بازار‌های خارجی می‌شود که بر همین اساس، ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه صادرات وجود دارد.

وی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی صادرکنندگان افزود: با وجود محدودیت‌ها و مشکلات ناشی از تحریم‌ها در سال جاری، بخش خصوصی تلاش کرده است با شناسایی مرز‌های خروجی متعدد، راهکار‌هایی برای عبور از این موانع پیدا کند.

رشیدفرخی میزان ارزآوری حاصل از صادرات خرما را حدود ۴۰۰ میلیون دلار برآورد و تصریح کرد: تحقق این هدف در شرایط کنونی نیازمند اتخاذ قوانین ویژه و تسهیل مقررات صادراتی است که در این زمینه گفت‌و‌گو‌های تخصصی با مسئولان دولت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و گمرک انجام شده و مسئولان نیز قول همکاری داده‌اند که امیدواریم هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.

وی رفع موانع صادراتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و متناسب‌سازی قوانین با شرایط تحریم را از مطالبات اصلی فعالان این حوزه دانست و یادآور شد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، مشکل تعرفه و قاعده گمرکی خرما با همکاری دولت برطرف و مصوبه مربوطه ابلاغ شده است که امیدواریم زمینه تسهیل صادرات را فراهم کند.

رئیس انجمن خرمای ایران درباره وضعیت قیمت این محصول در بازار گفت: خرما از جمله محصولاتی است که افزایش قیمت آن حتی متناسب با نرخ تورم اعلامی دولت نبوده و قیمت در مبدأ رشد قابل‌توجهی نداشته است؛ البته اگر در بازار‌های مقصد قیمت‌های غیرمتعارفی مشاهده شود، دستگاه‌های مسئول باید ورود کرده و نظارت کنند.

رشیدفرخی در پایان با اشاره به خسارت‌ها و مشکلات ناشی از آفات نخیلات یادآور شد: انجمن خرمای ایران در این زمینه با جهاد کشاورزی همکاری دارد، اما برای مقابله مؤثرتر با آفات، لازم است دولت بودجه ویژه‌ای در اختیار بخش کشاورزی قرار دهد تا اقدامات پیشگیرانه با سرعت و قدرت بیشتری دنبال شود.