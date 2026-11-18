تیم‌های شطرنج دختران و پسران کشورمان در رقابت‌های تیمی بیلیتس جام آزاد شانگهای موفق به کسب دو نشان برنز شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم رضا مهدوی و آرش داغلی در بخش پسران و تیم مبینا علی‌نسب و آنوشا مهدیان در بخش دختران رقابت های تیمی شطرنج بیلیتس، جام آزاد شانگهای، پس از تیم‌های روسیه و بلاروس در جایگاه سوم ایستادند و دو نشان برنز دیگر برای کاروان شطرنج ایران به ارمغان آوردند.

تیم شطرنج ایران با احتساب این دو نشان برنز، در مجموع موفق به کسب ۳ نشان طلا و ۴ برنز در مسابقات جام آزاد کشور‌های عضو شانگهای در مسکو شد.