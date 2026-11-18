مجمع خیران مدرسه‌ساز شهرستان آبادان، با هدف تقویت مشارکت‌های مردمی و توسعه زیرساخت‌های آموزشی تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مجمع خیران مدرسه ساز آبادان با محوریت بررسی مسائل و نیاز‌های آموزشی شهرستان، رفع کمبود‌های مدارس و بهره‌گیری از ظرفیت خیرین در راستای ارتقای فضا‌های آموزشی برگزار شد.

در این جلسه، حاضران بر ضرورت هم‌افزایی و تعامل بیشتر مسئولان و خیرین، گسترش فرهنگ مدرسه‌سازی و حمایت از دانش‌آموزان و مدارس نیازمند تأکید کردند.

تشکیل این مجمع، زمینه‌ای برای ساماندهی ظرفیت‌های خیرخواهانه و افزایش مشارکت نیکوکاران در ساخت، توسعه و بهسازی فضا‌های آموزشی شهرستان آبادان فراهم می‌کند.