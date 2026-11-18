برنامه‌های «از خونه شروع کن»، روایت راهبران شغلی دانش‌بنیان استان فارس، «به خانه برمی‌گردیم» با برنامه‌ای ویژه از خراسان شمالی، «حکایت دل»، روایت زندگی و دستاورد‌های اساتید و مشاهیر معاصر و «طلوع ماه» روایتی از هنر و اصالت فرش ایرانی، از شبکه‌های سیما پخش می‌شود.

نگاهی به چند برنامه تلویزیونی، چهارشنبه ۲۷ آبان

نگاهی به چند برنامه تلویزیونی، چهارشنبه ۲۷ آبان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قسمت پنجاهم برنامه «از خونه شروع کن» پنجشنبه ۲۸ آبان‌، به روایت داستان زندگی پر فراز و نشیب مهدی جوکار و مژده حیدری، از کارآفرینان استان فارس، اختصاص دارد و کارشناسان برنامه راهکار‌های توسعه کسب‌وکار آنان را بررسی می‌کنند.

مهدی جوکار از راهبران شغلی نمونه در حوزه دانش‌بنیان و تولید محصولات پلیمری در پارک علم و فناوری شیراز است که با آموزش رایگان و راه‌اندازی کارگاه‌های آموزشی، زمینه اشتغال چندین نفر را فراهم کرده است. مژده حیدری نیز دانشجوی دکترای شیمی است که در دوره‌های آموزشی جوکار شرکت کرده و به‌صورت حرفه‌ای وارد عرصه دانش‌بنیان شده است. با توجه به قصد این دو نفر برای توسعه کارشان، کارشناسان با تجربه برنامه راهنمایی و راهکار‌های مناسب را به آنان پیشنهاد می‌کنند تا در مسیر دشوار پیش رو با جدیت و درست گام بردارند.

در این قسمت، فاطمه کریم‌وند کارشناس کسب‌وکار، کمیل رودی مربی کسب‌وکار و مرتضی موصلی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان فارس، میهمانان و کارشناسان برنامه هستند.

هدف از ساخت برنامه «از خونه شروع کن» حمایت از مشاغل خانگی است؛ مشاغلی که به عنوان کسب‌وکار‌های کوچک، در ایجاد درآمد خانواده‌ها نقش مهمی ایفا می‌کنند.

برنامه «از خونه شروع کن» کاری از گروه خانواده شبکه دو سیماست که به تهیه‌کنندگی علی‌اکبر کریمی، کارگردانی رضا داستانی، اجرای شاهین جمشیدی و با مدیریت هماهنگی آزاده بهرامی، پنجشنبه و جمعه هر هفته ساعت ۱۹:۱۵، پخش می شود.

همزمان با رویداد «ایران جان»، مجله عصرگاهی «به خانه برمی‌گردیم»، در برنامه‌ای ویژه از خراسان شمالی پخش می شود.

در این برنامه با اجرای «حسین مولایی» و «ملکا آهی»، «محمدرضا موفق»، فرماندار شهرستان بجنورد، درباره موضوعات و ظرفیت‌های این شهرستان صحبت خواهد کرد.

در ادامه، دکتر «لیلا حسینی»، متخصص قلب و فوق‌تخصص اکو، به بررسی مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده سلامت قلب و راهکار‌های مراقبت و پیشگیری از بیماری‌های قلبی خواهد پرداخت.

همچنین «حسن سجادی»، رئیس پارک علم و فناوری خراسان شمالی و در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان، درباره ظرفیت‌های علمی و فناوری این استان سخن خواهد گفت.

سپس «حسین محمدزاده»، استاد هنر چاروق، به معرفی این هنر سنتی، پیشینه و ویژگی‌های آن می‌پردازد.

در بخش آشپزی برنامه نیز «سمیه ولیان‌ایرج»، آشپز، با آموزش یک غذای محلی، مخاطبان را همراهی خواهد کرد.

برنامه «به خانه برمی‌گردیم» کاری از گروه کودک و خانواده، به تهیه‌کنندگی «میثم محبیان» و «راحله محمدجانی»، روز‌های شنبه تا پنج‌شنبه، ساعت ۱۶:۱۵ از شبکه تهران پخش می‌شود.

مجموعه برنامه «حکایت دل» با محوریت زندگی، فعالیت‌های علمی و حرفه‌ای اساتید برجسته و مشاهیر معاصر کشور، امشب از شبکه مستند پخش می‌شود.

مجموعه برنامه «حکایت دل» به معرفی زندگی و فعالیت‌های علمی و حرفه‌ای اساتید فاخر و مشاهیر معاصر کشور می‌پردازد و در قالب روایت‌هایی مستند، ابعاد مختلف زندگی و دستاورد‌های آنان را بررسی می‌کند.

«حکایت دل» ساعت ۱۹ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱۳، بازپخش می شود.

برنامه «طلوع ماه» این هفته با حضور استاد محمدعلی تقدیسی، طراح فرش، به بررسی هنر، اصالت و جایگاه فرش ایرانی می‌پردازد.

برنامه «طلوع ماه» در قسمت جدید خود میزبان استاد محمدعلی تقدیسی، طراح فرش، خواهد بود تا در گفت‌وگویی با داریوش ارجمند، درباره فرش ایرانی و ابعاد هنری و فرهنگی این هنر اصیل و ماندگار به بحث و تبادل نظر بپردازد.

این برنامه در هر قسمت به میزبانی داریوش ارجمند، میزبان یکی از مفاخر فرهنگی، هنری و علمی ایران می‌شود و با این چهره‌های برجسته درباره رشته تخصصی، تجربیات و دیدگاه‌های آنان گفت‌و‌گو می‌کند.

برنامه «طلوع ماه»، به تهیه‌کنندگی رضا خوشدل، جمعه ۲۹ آبان، ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه یک پخش می شود.