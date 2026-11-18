فراخوان ارسال آثار به ششمین اجلاس مهدویت و انقلاب اسلامی با هدف تبیین و بررسی ابعاد پیوند اندیشه مهدویت و انقلاب اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ششمین اجلاس مهدویت وانقلاب اسلامی با دعوت از پژوهشگران، استادان دانشگاه و دانشجویان، زمینه ارائه و تبادل دستاورد‌های علمی و پژوهشی در حوزه مهدویت و انقلاب اسلامی را فراهم می‌کند.

بر اساس فراخوان منتشرشده، «آرمان‌های مهدوی و انقلاب اسلامی در منظومه فکری رهبر شهید»، «انقلاب اسلامی و آموزه مهدویت در منظومه فکری رهبر شهید» و «پیوند انقلاب اسلامی و مهدویت در منظومه فکری رهبر شهید» سه محور اصلی این اجلاس را تشکیل می‌دهند.

رساله‌های دکتری، پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد، مقالات علمی و پژوهش‌های کاربردی از جمله قالب‌های پیش‌بینی‌شده برای دریافت آثار است.

از جمله امتیازات این فراخوان می‌توان به برخورداری از مجوز ISC وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، امکان چاپ آثار برگزیده در نشریات علمی و پژوهشی و کتاب اجلاس و اعطای گواهی شرکت در فراخوان اشاره کرد.

مهلت ارسال آثار به ششمین اجلاس مهدویت و انقلاب اسلامی تا چهارشنبه ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.

پژوهشگران و علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار می‌توانند به پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) به نشانی mahdaviat.ir⁠ مراجعه کنند. همچنین امکان دریافت اطلاعات از طریق شماره‌های ۰۲۱۸۶۰۳۴۲۹۷ و ۰۲۱۸۶۰۳۵۶۸۱ فراهم است.