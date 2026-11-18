نشست رونمایی و نقد و بررسی کتاب «رند عافیت‌سوز؛ داستان زندگی خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی» با حضور نویسنده اثر، منصور پایمرد عصر امروز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ در مرکز حافظ‌شناسی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، مرکز حافظ‌شناسی بعد از ظهر امروز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه، نشست رونمایی و نقد و بررسی کتاب «رند عافیت‌سوز؛ داستان زندگی خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی» را با حضور نویسنده اثر، استاد منصور پایمرد برگزار می‌کند.

روابط عمومی مرکز حافظ‌شناسی اعلام کرد: در این نشست که با هدف معرفی و بررسی ابعاد مختلف کتاب «رند عافیت‌سوز» برگزار می‌شود، محمد کشاورز و دکتر فرزانه معینی به طرح دیدگاه‌های خود درباره این اثر می پردازند و مدیریت و دبیری این نشست بر عهده سعید حسام‌پور خواهد بود.

کتاب «رند عافیت‌سوز» حاصل بیش از چهارده دهه مطالعه و پژوهش منصور پایمرد درباره شعر، زندگی و اندیشه حافظ است.

این اثر با رویکردی داستانی می‌کوشد تصویری از زندگی حافظ را در پیوند با روزگار، شعر، جهان عرفانی و ابعاد انسانی و اجتماعی شخصیت او پیش روی مخاطب قرار دهد.

نویسنده در تدوین این اثر، چهار عرصه تاریخ، شعر، عرفان و زندگی انسانی و اجتماعی حافظ را مبنای روایت خود قرار داده و با بهره‌گیری از منابعی همچون تذکره‌ها، تواریخ و اشعار دارای نشانه‌های تاریخی در دیوان حافظ، به بازآفرینی داستان زندگی این شاعر نامدار پرداخته است.

این کتاب در هشت بخش و ۴۵۴ صفحه، با همکاری نشر سیوند در سال ۱۴۰۵ منتشر شده و در مدت کوتاهی به چاپ دوم رسیده است.

نشست رونمایی و نقد و بررسی این اثر ساعت ۱۶:۳۰ امروز در سالن سینما فرهنگِ مرکز اسناد و کتابخانه ملی (واقع در چهارراه حافظیه شیراز) برگزار می‌شود و حضور در این نشست برای همه علاقه‌مندان، حافظ‌پژوهان و دوستداران فرهنگ و ادب فارسی آزاد است.