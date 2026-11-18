به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نماز جمعه 29 ابان ۱۴۰۵ تهران به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری در مصلی امام خمینی(ره) اقامه می‌شود.

مهد معارفی آدینه و کانون دانش‌آموزی هر هفته میزبان کودکان و نوجوانان دختر و پسر در بخش‌های مختلف، قرآنی، علمی، مهارتی، بازی و سرگرمی است.



فرصت استفاده از مشاوره ازدواج، خانواده و کودک توسط متخصصین «مرکز مشاوره عطر زندگی» در حاشیه نماز جمعه برای نمازگزاران فراهم است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، در‌های مصلی امام خمینی(ره) از ساعت ۱۰:۳۰ برای حضور نمازگزاران بازگشایی خواهد شد و برنامه‌های پیش از نماز نیز از ساعت ۱۱ آغاز می‌شود.