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نماز جمعه این هفته تهران به امامت حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد حاج علی اکبری در مصلی امام خمینی(ره) اقامه میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نماز جمعه 29 ابان ۱۴۰۵ تهران به امامت حجتالاسلام والمسلمین حاج علی اکبری در مصلی امام خمینی(ره) اقامه میشود.
مهد معارفی آدینه و کانون دانشآموزی هر هفته میزبان کودکان و نوجوانان دختر و پسر در بخشهای مختلف، قرآنی، علمی، مهارتی، بازی و سرگرمی است.
فرصت استفاده از مشاوره ازدواج، خانواده و کودک توسط متخصصین «مرکز مشاوره عطر زندگی» در حاشیه نماز جمعه برای نمازگزاران فراهم است.
بر اساس برنامه اعلامشده، درهای مصلی امام خمینی(ره) از ساعت ۱۰:۳۰ برای حضور نمازگزاران بازگشایی خواهد شد و برنامههای پیش از نماز نیز از ساعت ۱۱ آغاز میشود.