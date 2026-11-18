تیم‌های ماجان مازندران و ستارگان جوان بابل در آغاز لیگ برتر والیبال بانوان به دنبال برتری مقابل حریفان هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر والیبال بانوان باشگاه‌های کشور در سال ۱۴۰۵ روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه با برگزاری شش دیدار در دو گروه مقدماتی در شهر‌های آمل، بابل، شبستر، اصفهان، تهران و شیراز پیگیری می‌شود.

در گروه نخست، ماجان مازندران میزبان کلینک فیتمو گلستان خواهد بود. این مسابقه در سالن پیامبر اعظم (ص) برگزار می‌شود.

در دیگر دیدار این گروه، ستارگان جوان بابل در سالن سردار سجودی میزبان استقلال تهران است.

بی‌تردید کسب پیروزی در نخستین هفته مسابقات می‌تواند نقش مهمی در افزایش انگیزه و ایجاد شرایط مناسب برای ادامه رقابت‌ها داشته باشد؛ هرچند مسیر طولانی مرحله مقدماتی فرصت جبران نتایج را برای تیم‌ها فراهم خواهد کرد.

بررسی سوابق ۱۲ تیم حاضر در لیگ برتر والیبال زنان سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که این دوره ترکیبی از باشگاه‌های پرافتخار، تیم‌های دارای تجربه لیگ برتری و مجموعه‌های تازه‌وارد است.

برنامه کامل هفته نخست لیگ برتر زنان (جمعه ۲۹ آبان) به قرار زیر است:

گروه اول:

ماجان مازندران – کلینیک فیتمو گلستان

آمل، سالن پیامبر اعظم، ساعت ۱۴

ستارگان جوان بابل – استقلال تهران

بابل، سالن سردار سجودی، ساعت ۱۴

کاراگستر شبستر آذربایجان شرقی – نام‌آوران تلنت خراسان رضوی

شبستر، سالن شهدای دیزج خلیل، ساعت ۱۳:۳۰

گروه دوم:

فولاد مبارکه سپاهان – نفت امیدیه خوزستان

اصفهان، سالن باغ فردوس، ساعت ۱۴

پدیده صنعت اوج گلپایگان – ذوب‌آهن اصفهان

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۴:۴۰

مهرگان فارس – بندرعامری بوشهر

شیراز، سالن سردار سلیمانی، ساعت ۱۴