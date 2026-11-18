معاون درمان وزارت بهداشت با هشدار درباره تکمیل نشدن ظرفیت رشته‌های دستیاری، به‌ویژه طب کودکان و داخلی، اعلام کرد: در پذیرش امسال تاکنون تنها ۷۰ درصد ظرفیت رشته بیهوشی تکمیل شده و در برخی رشته‌های تخصصی همچنان صندلی‌های دستیاری خالی مانده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدسجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ در مراسم افتتاحیه هجدهمین کنگره بین‌المللی آنستزیولوژی، مراقبت‌های ویژه و درد در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی، با اشاره به چالش‌های پیش روی نظام سلامت، نسبت به خالی ماندن ظرفیت‌های دستیاری در برخی رشته‌های تخصصی ابراز نگرانی کرد.

وی در آغاز سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: باید از شهدا یاد کنیم که امنیت امروز خود را مرهون فداکاری آنان هستیم؛ کسانی که رفتند تا ما بمانیم.

رضوی با اشاره به اهمیت برگزاری کنگره‌های علمی افزود: یکی از ویژگی‌های مهم این گردهمایی‌ها، فراهم شدن امکان ارتباط چهره‌به‌چهره متخصصان و صاحب‌نظران است. در کنار تبادل تجربیات، بازآموزی علمی و برپایی نمایشگاه‌های تخصصی نیز از دیگر مزیت‌های این رویداد‌ها به شمار می‌رود.

معاون درمان وزارت بهداشت درباره وضعیت تعرفه‌های پزشکی نیز اظهار کرد: اصلاح تعرفه‌ها با تلاش وزیر بهداشت و حمایت دولت محقق شده است، اما برای رسیدن به عدالت بین‌رشته‌ای در تعرفه‌ها همچنان باید دو تا سه سال دیگر صبوری کرد.

وی با اشاره به وضعیت پذیرش دستیاران در سال جاری تصریح کرد: در پذیرش امسال تاکنون تنها ۷۰ درصد ظرفیت رشته بیهوشی تکمیل شده و در رشته طب کودکان نیز همچنان ظرفیت‌های دستیاری خالی مانده است.

رضوی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی فوری برای رفع این مشکل گفت: حتی اگر امروز برای تکمیل ظرفیت دستیاری رشته طب کودکان اقدام کنیم، نتیجه آن چهار سال دیگر مشخص خواهد شد؛ بنابراین، نمی‌توان نسبت به خالی ماندن ظرفیت‌های دستیاری بی‌تفاوت بود و باید از همین امروز برای آن چاره‌اندیشی کرد.

وی تعرفه‌ها را یکی از عوامل مؤثر در تکمیل ظرفیت رشته‌های دستیاری دانست و افزود: میزان دریافتی دستیاران نیز باید متناسب با شرایط اقتصادی و مسئولیت‌های آنان مورد توجه قرار گیرد.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت معیشتی دستیاران گفت: یک دستیار با حقوق ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان نمی‌تواند متناسب با شرایط موجود فعالیت کند. وقتی نرخ تورم ۷۰ درصد است، نمی‌توان با تعرفه‌های فعلی امور را پیش برد.

رضوی با تأکید بر ضرورت توجه به حقوق دستیاران در تدوین بودجه سال آینده اظهار کرد: اکنون در فصل بودجه قرار داریم و باید از همین فرصت برای بهبود وضعیت حقوق دستیاران استفاده کنیم؛ چرا که آیندگان درباره عملکرد امروز ما قضاوت خواهند کرد.

ضرورت توجه به سلامت جسمی و روانی کادر درمان پس از جنگ

معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به شعار امسال کنگره با عنوان «نوآوری برای تاب‌آوری» از تلاش شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی در دوران جنگ قدردانی کرد و گفت: باید از شرکت‌هایی که در شرایط جنگی پای کار بودند و برای تأمین نیاز‌های حوزه سلامت تلاش کردند، تقدیر کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از کادر درمان پس از حوادث و شرایط جنگی افزود: اگر به مشکلات جسمی و روحی کارکنان نظام سلامت پس از اتفاقات جنگ رسیدگی نکنیم، در آینده با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.

رضوی خاطرنشان کرد: تاب‌آوری صرفاً به مسائل مادی محدود نمی‌شود و باید ابعاد روحی و روانی کارکنان حوزه سلامت نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به محدودیت‌های موجود در انتقال دارو و تجهیزات پزشکی اظهار کرد: مدیریت مصرف دارو‌ها و تجهیزات پزشکی و اقلام مصرفی می‌تواند به تقویت تاب‌آوری نظام سلامت کمک کند. با مدیریت صحیح مصرف، امکان کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مصرف این اقلام وجود دارد.

توصیه به پزشکان جوان؛ با بیماران گفت‌و‌گو کنید

معاون درمان وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت ارتباط مؤثر پزشک و بیمار گفت: یکی از موضوعات مهم در طبابت، نحوه رفتار و تعامل پزشک با بیمار است و مردم نیز از این موضوع گلایه‌هایی دارند.

وی افزود: پزشک باید برای گفت‌و‌گو با بیمار وقت بگذارد؛ زیرا صحبت کردن با بیمار موجب آرامش او می‌شود و حتی در صورت بروز قصور پزشکی، اگر بیمار به‌درستی در جریان شرایط قرار گرفته و برای او توضیح داده شود، احتمال شکایت به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

رضوی در پایان خطاب به پزشکان جوان تأکید کرد: با بیماران خود صحبت کنید و اهمیت ارتباط انسانی و گفت‌وگوی مؤثر با آنان را در روند درمان جدی بگیرید.

ترمیم تعرفه‌های بیهوشی؛ گامی در مسیر تاب‌آوری

در ادامه مراسم افتتاحیه هجدهمین کنگره بین‌المللی آنستزیولوژی، مراقبت‌های ویژه و درد، علیرضا سلیمی، رئیس انجمن آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران، نیز با تأکید بر ضرورت نوآوری در نظام سلامت برای عبور از شرایط دشوار گفت: نظام سلامت باید به سمت نوآوری برای افزایش تاب‌آوری حرکت کند.

وی با قدردانی از اقدامات وزارت بهداشت افزود: ترمیم تعرفه‌های بیهوشی در سال گذشته با حمایت این وزارتخانه، یکی از اقدامات انجام‌شده در مسیر نوآوری و تقویت تاب‌آوری این حوزه بود.

رئیس هجدهمین کنگره بین‌المللی آنستزیولوژی، مراقبت‌های ویژه و درد با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر حوزه تجهیزات پزشکی و دارو‌های بیهوشی اظهار کرد: هرچند به دلیل تحریم‌ها با کمبود‌هایی در زمینه تجهیزات پزشکی و دارو‌های بیهوشی و همچنین فاصله گرفتن از برخی تجهیزات روز دنیا مواجه هستیم، اما این محدودیت‌ها زمینه‌ساز شکل‌گیری نوآوری‌هایی در حوزه تولیدات داخلی شده است.

سلیمی ادامه داد: محور اصلی هجدهمین کنگره بین‌المللی آنستزیولوژی، مراقبت‌های ویژه و درد، «نوآوری برای تاب‌آوری» است و در جریان آن، موضوعات مختلفی از جمله بیهوشی در جراحی‌های مغز و اعصاب، قلب و اطفال، مراقبت‌های ویژه، آی‌سی‌یو و کنترل درد با حضور متخصصان و صاحب‌نظران مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد.

نقش ۳۰ هزار هوشبر در مراقبت از بیماران

شهرام صدیق معروفی، دبیر پیراپزشکی کنگره نیز در این مراسم با اشاره به نقش نیرو‌های پیراپزشکی در نظام سلامت گفت: حدود ۳۰ هزار هوشبر در کشور فعالیت می‌کنند که نقش عمده‌ای در مراقبت از بیماران و ارائه خدمات درمانی دارند.

همچنین سیده میشا سیدنیا، دبیر اجرایی کنگره، با قدردانی از حضور استادان و پیشکسوتان این حوزه اظهار کرد: از استادان پیشکسوتی که در این کنگره حضور پیدا کردند، قدردانی می‌کنم.

وی افزود: گروه بیهوشی برای ارتقای جایگاه این رشته تخصصی و اعتلای آن تلاش‌های مستمری انجام می‌دهد.

تاب‌آوری به معنای صرفاً تحمل شرایط نیست

هومن تیموریان، دبیر علمی کنگره نیز با اشاره به شعار امسال این رویداد با عنوان «نوآوری برای تاب‌آوری» گفت: تاب‌آوری به معنای صرفاً تحمل شرایط نیست؛ بلکه گاهی لازم است شرایط بیرونی را تغییر دهیم تا بتوانیم از بحران عبور کنیم.

وی تأکید کرد: نباید صرفاً منتظر آینده بمانیم، بلکه باید برای ساختن آینده تلاش کنیم.