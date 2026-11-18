به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد با عبور متناوب امواج کم‌دامنه ناپایدار از تراز میانی جو، طی دو روز آینده در برخی ساعات شاهد افزایش ابر و سرعت وزش باد در استان خواهیم بود.همچنین از بعدازظهر پنجشنبه تا اوایل شب، احتمال بارش‌های پراکنده در برخی مناطق نیمه شمالی استان وجود دارد. سرعت وزش باد در برخی ساعات تا روز جمعه ممکن است از ۶۰ کیلومتر بر ساعت فراتر برود. با کاهش ناپایداری‌ها و حاکم شدن سکون نسبی جو از جمعه شب و بامداد شنبه، شرایط برای انباشت آلاینده‌های جوی فراهم می‌شود و تا صبح دوشنبه، غلظت آلاینده‌ها در مناطق صنعتی و پرجمعیت استان، به‌ویژه شهر اراک، افزایش خواهد یافت. در همین راستا، هشدار سطح زرد شماره ۲ درباره مخاطرات ناشی از افزایش غلظت آلاینده‌های جوی صادر شده است. از نظر دمایی نیز طی دو روز آینده، دمای شبانه در استان روند افزایشی خواهد داشت.