معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران از شناسایی افراد گمشده که در مراکز کاهش آسیب شهرداری تهران ساماندهی شده اند، از طریق سامانه «مددکار شهر» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یوسف مقدمی با اشاره به فعالیت سامانه «مددکار شهر» برای شناسایی و پیگیری وضعیت افراد گمشده اظهار کرد: برخی افراد به‌دلیل ابتلا به بیماری‌هایی مانند آلزایمر، کهولت سن یا شرایط دیگر از خانواده خود جدا می‌شوند. این افراد پس از شناسایی توسط گشت‌های فوریت‌های خدمات اجتماعی و در صورت نداشتن اطلاعات کافی از خانواده، به مراکزی از جمله مددسراها ساماندهی می‌شوند.

وی افزود: خانواده‌ها می‌توانند با مراجعه به ساختمان شماره دو سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران واقع در میدان بهشت، کندرو بلوار شهید رجایی، نرسیده به بزرگراه آزادگان از وضع این افراد مطلع شوند و زمینه بازگشت آنان به آغوش خانواده را فراهم کنند.

مقدمی با اشاره به یکی از قابلیت‌های سامانه «مددکار شهر» گفت: هنگام پذیرش، تصویر چهره افراد ثبت می‌شود؛ بنابراین اگر فردی مشخصات خود را اعلام نکند یا به‌دلیل ابتلا به آلزایمر قادر به معرفی خود نباشد، خانواده می‌تواند با ارائه عکس، به شناسایی او کمک کند.

معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران ادامه داد: در هشت‌ماهه ابتدایی سال جاری، تعداد قابل توجهی از افراد گمشده شناسایی شده‌اند.

وی یکی دیگر از قابلیت‌های این سامانه را ثبت سوابق دریافت خدمات افراد در مراکز کاهش آسیب عنوان کرد و گفت: از طریق سامانه «مددکار شهر» می‌توان مشخص کرد هر فرد در چه زمانی و در کدام‌یک از مراکز، خدمات حمایتی و مددکاری دریافت کرده است.