آیین سوگواری به مناسبت ارتحال حضرت آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی با حضور علما، فضلا، سادات، امام جمعه، فرماندار ویژه آبادان و جمعی از مردم در حوزه علمیه آبادان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در آیین سوگواری ارتحال حضرت آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی حجت‌الاسلام غبیشاوی، امام جمعه آبادان، با تأکید بر جایگاه علمی و معنوی آیت‌الله خراسانی، تداوم مسیر و اندیشه‌های وی از سوی طلاب جوان را ضروری دانست.

خسرو پیرهادی فرماندار ویژه آبادان نیز با اشاره به نقش و جایگاه علما در جامعه، بر پاسداشت راه و اندیشه‌های این شخصیت دینی تأکید و خاطر نشان کرد: طلاب جوان باید با الگوگیری از سیره علما، ادامه‌دهنده راه آنان باشند.

حاضران در این مراسم با گرامیداشت یاد و ارج نهادن به جایگاه آیت‌الله خراسانی (ره)، بر پیوند عمیق مردم با علما و روحانیت تأکید کردند.